'Kovačević je u najtežoj pozicij, u konačnici će se reći da je za sve zaslužan Boban'

N.M.

21.09.2025 u 22:19

Joško Jeličić
Joško Jeličić Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport
Dinamo je u sedmom kolu Supersport HNL-a s 2:0 svladao Hajduk na rasprodanom Poljudu.

No, Modri nemaju puno vremena za slavlje jer brzo slijede europski izazovi. Već u srijedu na Maksimir stiže Fenerbahče u sklopu prvog kola Europske lige. Stručni komentator MAXSporta Joško Jeličić je u emisiji Studio Supersport HNL- u svome stilu najavio taj susret.

'Mario Kovačević je u najtežoj pozicij. Bez obzira koliko je lijepo biti trener Dinama. On mora osvojiti oba trofeja s obzirom na ulaganja i kvalitetu, mora prezimiti u Europi, mora razviti mlade igrače, a u konačnici će svi reći da je to zasluga Zvone Bobana', započeo je Jeličić.

'Fener je pet puta skuplja ekipa od Dinama. Većina Dinamovih igrača nema iskustva europskih natjecanja. Nova je to ekipa koja igra protiv Lillea, Celte, Betisa, a naša percepcija je lako ćemo. Stvorit će se brzo narativ da nije trener za Dinamo kada krene smeđa internetska kanalizacija. Mi moramo biti svjesni da je Dinamu u ovom trenutku Europska liga točno po mjeri', dodao je.

