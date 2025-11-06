debakl dinama

Igor Pamić: To se ne smije raditi u Maksimiru!

S.Č.

06.11.2025 u 23:19

Dinamo - Celta
Dinamo - Celta Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Bionic
Reading

Dinamo je u četvrtom kolu Europske lige na Maksimiru doživio težak poraz 0:3 od Celte Vigo.

Sve je bilo riješeno već u prvom poluvremenu – dvostruki strijelac bio je Pablo Duran, dok je Sergi Dominguez nespretno zatresao vlastitu mrežu.

Moris Valinčić je ozlijeđen, a trener Dinama Mario Kovačević i drugu utakmicu zaredom u pokušaju da mu nađe zamjenu na desnom beku, radi grešku. Protiv Rijeke se nije proslavio Lisica, a protiv Celte je još gori bio Kevin Teophile-Catherine. Postavlja se pitanje zašto Kovačević ignorira mladog Nou Mikića, jedinog desnog beka po vokaciji kojeg ima.

'Mi ne znamo što bi bilo da je mali Mikić igrao. To možemo samo nagađati. Kovačević se odlučio za iskusnijeg igrača. Ima tu logike. Čini mi se da je bilo ipak premalo respekta prema prema Celti. To je moje mišljenje. Pogotovo u organizaciji obrane i strpljivosti, bez obzira na taj prvi gol što su primili i tu je trebalo puno pametnije, organiziranije, čekati trenutak. Jer, Dinamo je mogao konkurirati, vidjelo se tijekom utakmice Celti. Trebao je biti puno strpljiviji. Dinamo je odmah išao 'va banque' i, normalno, dobio dva gola na način na koji ne smije primiti na Maksimiru', za Net.hr je rekao Igor Pamić.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
Kovačević je skoro sve napravio pogrešno. Jedna stvar je odmah bila jasna čitavom stadionu
Ilija Lončarević poslao poruku igračima Dinama: 'Ako mislite da nisam u pravu...'
Nezadovoljni dinamovac: 'Zaslužujem igrati puno više!'

