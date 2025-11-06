Igor Pamić: To se ne smije raditi u Maksimiru!

Moris Valinčić je ozlijeđen, a trener Dinama Mario Kovačević i drugu utakmicu zaredom u pokušaju da mu nađe zamjenu na desnom beku, radi grešku. Protiv Rijeke se nije proslavio Lisica, a protiv Celte je još gori bio Kevin Teophile-Catherine. Postavlja se pitanje zašto Kovačević ignorira mladog Nou Mikića, jedinog desnog beka po vokaciji kojeg ima.

'Mi ne znamo što bi bilo da je mali Mikić igrao. To možemo samo nagađati. Kovačević se odlučio za iskusnijeg igrača. Ima tu logike. Čini mi se da je bilo ipak premalo respekta prema prema Celti. To je moje mišljenje. Pogotovo u organizaciji obrane i strpljivosti, bez obzira na taj prvi gol što su primili i tu je trebalo puno pametnije, organiziranije, čekati trenutak. Jer, Dinamo je mogao konkurirati, vidjelo se tijekom utakmice Celti. Trebao je biti puno strpljiviji. Dinamo je odmah išao 'va banque' i, normalno, dobio dva gola na način na koji ne smije primiti na Maksimiru', za Net.hr je rekao Igor Pamić.