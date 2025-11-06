Dinamo ispao iz top 8; pogledajte ljestvicu Europske lige

Dinamo je ovim porazom ispao iz top 8 Europske lige. Zagrebački klub sada se nalazi na 12. mjestu sa sedam bodova iz četiri utakmice.

Do kraja natjecanja Modri gostuju Lilleu i Midtyllandu, a dočekuju Betis i Steauu.

Podsjetimo, prvih osam klubova će proći u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta idu u razigravanje. Očekuje se da će za top 24 biti dovoljno 10 bodova.