Dinamo ispao iz top 8; pogledajte ljestvicu Europske lige

06.11.2025 u 23:07

Dinamo - Celta
Dinamo - Celta Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
U susretu 4. kola Europske lige Dinamo je pred 17.000 gledatelja na stadionu Maksimir izgubio od Celte Vigo s 0:3 upisavši prvi poraz, dok je španjolski sastav ostvario treću europsku pobjedu.

Dinamo je ovim porazom ispao iz top 8 Europske lige. Zagrebački klub sada se nalazi na 12. mjestu sa sedam bodova iz četiri utakmice.

Do kraja natjecanja Modri gostuju Lilleu i Midtyllandu, a dočekuju Betis i Steauu.

Podsjetimo, prvih osam klubova će proći u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta idu u razigravanje. Očekuje se da će za top 24 biti dovoljno 10 bodova.

Standings provided by Sofascore

