Košarkaški trener Rusmir Halilović na Pelješcu započeo projekt kakav u svijetu nije viđen: Ovo je ispred svog vremena!

Žuljana, mjesto na poluotoku Pelješcu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, zahvaljujući iskusnom košarkaškom treneru Rusmiru Haliloviću i turskoj agenciji TIKA, dobilo je jedan od najmodernijih i najljepših košarkaških terena smještenog svega nekoliko metara od mora.

Godinama je 71-godišnji iskusni trener Rusmir Halilović, kroz čiji su program prolazile današnje NBA i europske zvijezde, pripremao projekt vezan uz mlade igrače kojim je želio zaokružiti bogatu košarkašku karijeru. Kada je svoj projekt naziva 'Baskeball plus' predložio ljudima iz turske agencije za suradnju i koordinaciju TIKA bili su oduševljeni, a mjesto Žuljana na poluotoku Pelješcu izabrano je jer je taj maleni biser na jadranskoj obali Halilović otkrio sredinom 70-ih godina i svako ljeto provodi u kampu Vučine gdje je pronašao svoj mir.

Ukratko cilj projekta je natjecanje u košarkaškim vještinama, stjecanje novih znanja te red druženja, zabave, upoznavanje mladih s drugim kulturama i širenje kruga poznanika. Sve nabrojano je put do sigurnog uspjeha.

No, podatak kako je u svojoj karijeri radio s tada talentiranim igračima kao što su primjerice Dražen Petrović, Vlade Divac, Toni Kukoč, Dino Rađa, Žarko Paspalj, Jure Zdovc, Stojko Vranković i ostali otvorio mu je mnoga vrata.

Zahvaljujući programu 'Baskeball plus', koji je Halilović osmislio, osmislio je projekt TIKA Basket 1x1 2x2 3x3 u kojem će mladi košarkaši iz regije i nekih europskih zemalja učiti vještine igranja u igri 1 na 1 (do 5 poena), 2 na 2 (do 10 poena) i 3 na 3 (do 15 poena, ograničeno na 15 minuta igre) uz napomenu kako sami sebi sude. Zapravo, novitet je što ulogu suca preuzima obrambeni igrač.