Koji će trener prvi dobiti otkaz? Engleske kladionice inače imaju jako dobre dojave...

Prvo kolo nove sezone Premiershipa igra se već 10. kolovoza, a kladionice u ponudi već sada imaju oklade na to koji će trener prvi dobiti otkaz! Iznenadit će vas tko je na samom vrhu popisa

Zato Jose Mourinho i je na samom vrhu ponude engleskih kladionica u kategoriji 'Koji će trener u novoj sezoni Premiershipa prvi dobiti otkaz?' Oklada na njega poprilično je sigurna, koeficijent je 1,20. Zicer, reklo bi se... Nešto bolje stoji strateg Leicestera Claude Puel , koeficijent na njega je 1,40. Nakon njih slijede trojica trenera na koeficijentu 1,50, a to su Javi Garcia iz Watforda, Neil Warnock trener Cardiffa te Rafa Benitez koji je na klupi Newcastlea.

Mourinhu na ruku ne ide ni činjenica da je, iako mu je osiguran ogroman novac za transfere, baš i nije 'potrgao' u traženju pojačanja. Dapače, čini se kako je United (uz Real!) u ovom trenutku jedini velikan koji nije odradio neki jaki transfer. Neki igrači jednostavno izbjegavaju Mourinha, a time trpi United. Uz sve to, nova sezona počinje već 10. kolovoza, već je kasno za slaganje potpuno nove momčadi.

U isto su se vrijeme pojavile i glasine o potencijalnom nasljedniku Josea Mourinha na Old Traffordu. Klupskim čelnicima prvi je izbor Zinedine Zidane koji se još uvijek odmara i važe između dvije sjajne ponude - one da ode u Katar i priprema tamošnju reprezentaciju za SP 2022. te one da preuzme mjesto sportskog direktora Juventusa.

'Crveni vragovi' će vrlo brzo djelovati, od Mourinha se očekuje da vrati naslov prvaka na Old Trafford kojeg čekaju još od 2013. godine. Portugalac vremena više nema, a čini se da ni ove sezone momčad Uniteda neće biti konkurentna. Još ako loše krene u novoj sezoni... Čini se da kladionice ipak dobro 'odvagnule'.