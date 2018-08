Legenda Los Angeles Lakersa vraća se iz mirovine, želi odigrati sezonu s Kraljem

Senzacijama nikad kraja, a nova nam dolazi iz NBA lige. Otkako je LeBron James Cleveland zamijenio Los Angelesom ne stišavaju se glasine kako bi se - barem na jednu sezonu - mogao aktivirati Kobe Bryant. Čini se da to više nisu glasine...

No, u Los Angelesu su se stvari promijenile na bolje, u redove Lakersa stigao je nedodirljivi LeBron James i automatski su postali jedni od najozbiljnijih kandidata za naslov! Potaknulo je to i Bryanta na razmišljanje da se - barem na jednu sezonu - vrati iz mirovine i odigra s 'Kraljem Jamesom'.

Sve do sada su to bile samo glasine, no maštu navijača zagolicao je Shaq O'Neal. I on je, kao i Kobe, legenda Lakersa, zajedno su godinama bili dominantni dvojac u NBA ligi.

'Iskreno, ja o povratku na parket nisam ni razmišljao, ali...', započeo je Shaq O'Neal i ponudio senzaciju:

'Koliko ja čujem, Kobe se vraća! A to ste prvo čuli od mene!'