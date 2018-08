Totalni krah nekad najbolje svjetske tenisačice; ovakvo stradanje još nikad nije doživjela

Osvojila je 23 Grand Slama, uz to još i 72 WTA turnira, no povratak nakon poroda Sereni Williams (36) baš i ne ide kako je planirala. Godinama je bila prva tenisačica svijeta, a sada gubi od igračica koje je sređivala bez previše truda. Težak poraz od engleske tenisačice Johanne Konte, koja je 48. na WTA ljestvici, u 1. kolu turnira u San Joseu daje naslutiti velike probleme

Serena Williams na terene se vratila u ožujku, polako je hvatala formu i sve se činilo sjajnim nakon što je izborila finale Wimbledona. Istina, izgubila je Serena u All England Clubu od njemačke tenisačice Angelique Kerber , no bio je to sjajan povratak nekad najbolje svjetske tenisačice.

I svi su očekivali da će Serena napredovati, da će iz turnira u turnir igrati sve bolje i sigurnije. No, dogodio joj se San Jose i sjajna Konte... Da, engleska je tenisačica Johanna Konta (27) u 1. kolu WTA turnira u San Joseu pomela Serenu. I to kako, 6:1 i 6:0. Počistila je teren s do nedavno nedodirljivom Serenom koja - sad je to očito - ima velikih problema.

Povela je u meču Serena Williams 1:0, uzela je taj svoj prvi servis i - nestala! Do kraja je Konta 'ubila u pojam' tenisačicu koja je osvojila 23 titule na Grand Slam turnirima i koja u karijeri nije doživjela ovako težak poraz. Konta je slavila nakon samo 51 minute igre...