Kad LeBron i Dončić leže ozlijeđeni, revolveraš kolo vodi: Tko je tip koji je utrpao 51 koš Kingsima?

Kad u momčadi imaš LeBrona Jamesa i Luku Dončića, nije teško biti sporedna karika. No kad njih dvojica izostanu zbog ozljeda, onda baš ta sporedna karika, Austin Reaves, odvede Los Angeles Lakerse do pobjede protiv Sacramento Kingsa na početku NBA sezone, i to s impresivnim 51 košem, 11 skokova i devet asistencija. Skoro triple double, uz slobodna bacanja 21/22

A sve je počelo porukom Luke Dončića da od njega očekuje 60 koševa. 'Narudžba' nije realizirana, ali sumnjamo da će mu to netko - pa i slovenska superzvijezda - zamjeriti. Osim toga, teško da će ga ikad itko podcijeniti, kao što mu se to dosad u pet godina igranja za Lakerse toliko puta dogodilo. A da je u bilo kojoj drugoj momčadi, sa svojom statistikom bio bi jedna od prvih violina.

Ovako je morao dočekati da LeBron James mora pauzirati do sredine studenoga zbog uklještenja živca u leđima, a Dončić bar tjedan dana zbog ozljede prsta i noge. No kako je Austin Reaves počeo ovu sezonu, njih dvojica mogu mirno zaliječiti svoje rane, a da im izostanak ne bude primijećen koliko bi inače bio. Jasno, neće svaki put zabiti pedesetak koševa, ali je definitivno u ovom trenutku nositelj igre Lakersa. Nastavak je to prošlogodišnje sezone, najbolje otkako je ušao u NBA, u kojoj je - uz živ i zdrav dvojac superstara - skupio prosječno više od 20 poena, 4,5 skoka i skoro šest asistencija. Ove godine počeo je još žešće: u prve četiri utakmice, u kojima su Lakersi zabilježili po dvije pobjede i poraza, Reaves ima 36 koševa, 6,8 skokova i 8,5 asistencija. Bolji je jedino Dončić, ali je odigrao upola manje utakmica od njega. Vidjet ćemo kako će se ta statistika kretati kako sezona bude odmicala, ali utakmica protiv Sacramenta okrenula je sve reflektore prema beku žutih iz Los Angelesa. A riječ je o igraču koji u Lakerse nije došao preko drafta, nego zaobilaznim putem. 'Fantastičan je i radi sve za momčad u svim fazama igre. Njegovi suigrači to vide, a vidimo i mi iz trenerskog tima. Spreman je za sve što dolazi i užitak je biti uz njega svakog dana', očaran je glavni trener Lakersa, J.J. Redick.

Dončić ga zove 'GOAT', iako to nije - još Nakon utakmice sa Sacramentom, LeBron je sa svojih 52 milijuna pratitelja na X-u podijelio objavu o 'grumenu zlata od 50 komada', a Dončić ga je bez sustezanja na Instagramu pred 10 milijuna pratitelja nazvao 'GOAT'. Jasno, nije najbolji svih vremena, ali sad je postao drugi najbolji strijelac među nedraftiranim igračima u povijesti NBA, i kad/ako James ikad ode u mirovinu, mogao bi biti jedno od glavnih oružja momčadi. Istina, odbio je (zasad) ponudu Lakersa za produženje ugovora i na kraju sezone mogao bi postati slobodan igrač. U zadnjoj je godini svog ugovora, teškog ukupno 54 milijuna dolara, i produži li ga, cijena će mu značajno rasti, možda i do maksimalno dopuštenih 240 milijuna dolara za pet godina. A samo mu je 27 godina i ima na raspolaganju još nekoliko sezona na vrhuncu. S druge strane, Reavesova eksplozija novost je samo površnijim pratiteljima NBA-a, jer onima koji nešto ažurnije prate tu ligu, njegov potencijal poznat je već koju godinu. On je oduvijek sjajan šuter, premda to ne mora značiti da je 'materijal' za 50 i više koševa u utakmici poput onih iz prve lige, no on to jest. Prošle godine bio je treći po efikasnosti šuta među bekovima u NBA-u, odnosno po broju potrošenih lopti u odnosu na broj pogodaka. Na razini karijere, po tom mjerilu bolji je i od LeBrona, i od Dončića, i od Kevina Duranta, i od Jamesa Hardena... Možda bi statistika bila drukčija da je imao onoliko pokušaja koliko ovaj niz asova, ali to se oni mogu samo nadati. No u utakmici protiv Sacramenta postao je prvi igrač u povijesti koji je imao više od 50 koševa, više od osam skokova i više od osam asistencija uz 80 posto efikasnosti. I ušao je među 12 igrača Lakersa koji su u tom dresu postigli više od 50 poena u utakmici.

Izvor: Društvene mreže / Autor: NBA

Nevjerojatna raznolikost Reaves obožava nadmetanje, potvrđuje to i trener Redick, a kaže da novi idol navijača Lakersa pokazuje natjecateljski duh u svakoj mogućoj prilici, od teretane do utakmice. Pritom je njegova raznolikost u igri fantastična, puca sa svih strana, bez problema ulazi u reket, a malo tko je u stanju tako iznuditi faul, posebno po novim običajima lige kojima se štite napadači. Otud i čak 22 slobodna bacanja protiv Sacramenta, uz samo jedan promašaj, da samo spomenemo najsvježiji primjer. Sad mu se možda ostvari i san o igranju All Star utakmice. On sam tvrdi da mu nije najvažniji cilj natrpati protivnički koš, važnije su pobjede. 'Samo želim pobjeđivati. Ne izlazim na teren s idejom 'sad ću zabiti 50'. To me ne zanima, sve što me zanima su pobjede u svemu što radim. Kad igram košarku, nestanem, izgubim se, važna je samo igra. I počinjem misliti da sam doslovce rođen da igram košarku', kazao je za The Athletic nakon Sacramenta. Američka priča o uspjehu autsajdera Ono što Reavesa čini zanimljivim je i priča o njegovoj karijeri, sve samo ne tipična, ali po mnogo čemu prava američka priča o uspjehu autsajdera. Odrastao je na farmi u ruralnom Arkansasu, u obitelji zvijezda sveučilišne košarke. Oboje roditelja, majka Nicole Wilkett i otac Brian Reaves, igrali su za Arkansas State i bili među najboljim igračima u povijesti toga sveučilišta. Košarkaš mu je i brat Spencer, koji je nakon studija profesionalno zaigrao u manje poznatim klubovima u Španjolskoj i Njemačkoj, a Austin kaže da ga je baš on zagrijao za košarku. Već u srednjoj školi u rodnom Newarku pokazivao je ono što danas znamo o njemu: jednom je zabio 73 poena u utakmici, sjajno igrao u završnoj godini, bio MVP prvenstva Arkansasa, ali onako mali i mršav nije izazivao veću pažnju sveučilišnih lovaca na talente. Ipak, izabrao je Wichita State, unatoč pozivu sa sveučilišta na kojem su mu se proslavili roditelji. Nije se naigrao u Wichiti jer je morao na operaciju ramena zbog ozljede koju je vukao cijelu srednju školu, a nakon druge godine promijenio je sredinu i prešao na Sveučilište Oklahoma. No, prema pravilima NCAA-a oko promjena sveučilišta, pauzirao je cijelu sezonu, da bi u posljednje dvije godine bar dijelom pokazao koliko može te je čak bio izabran u prvu momčad sveučilišnog prvenstva.

Izvor: Društvene mreže / Autor: ChazNBA