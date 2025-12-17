U Sevilli reagirali na Rakitićeve riječi o želji za povratkom: Dovest ćemo ga

Španjolska televizija je na stadionu Poljud napravila reportažu o Rakitićevom radu u drugoplasiranoj momčadi hrvatskog prvenstva te ga upitala koliko mu nedostaje Sevilla.

'Jako mi nedostaje. Kada bi me sada nazvala Sevilla, sutra bih sjeo u avion i pomogao joj u čemu god treba', odgovorio je 37-godišnji bivši nogometaš.

'Jako smo zadovoljni i sretni u Hrvatskoj, posebno u Splitu, ali naš dom je u Sevilli. Doista mi nedostaju grad, klub i ljudi, zapravo sve', odgovorio je.

Rakitić, bivši vezni igrač, u Sevilli je upoznao suprugu Raquel Mauri s kojom je ondje stvorio obitelj. Odigrao je 323 utakmice, čime je stranac s najviše nastupa u povijesti Seville, a bio je i njen kapetan. S andaluzijskom momčadi je osvojio Europsku ligu 2014. i 2023. godine. Sevilla, međutim, prolazi kroz teško razdoblje i zauzima skromno deveto mjesto u prvenstvu.

Njen trener Matias Almeyda u utorak je na konferenciji za medije upitan o mogućnosti Rakitićevog dolaska.

'Došao bi igrati?', našalio se 51-godišnji Argentinac.

'Ah, došao bi raditi u klub ili u trenerski stožer. U redu, dovest ćemo Rakitića. Imamo već Lamelu i vratit ćemo se u stara vremena. To su želje ljudi koji su bili uključeni u klub, njihovi osjećaji su vrijedni poštovanja, ali ne znam je li to moguće', izjavio je uoči utakmice s Deportivo Alavesom.

Napomenuo je da je Rakitić 'legenda nogometa i Seville'".

Almeyda je na klupi Seville od ljeta, a nedavno mu se kao pomoćnik pridružio Erik Lamela s kojim je godinu dana surađivao u AEK-u iz Atene. Lamela i Rakitić su pak igrali zajedno u Sevilli od ljeta 2021. do zime 2024. kada je hrvatski igrač otišao u Saudijsku Arabiju, a zatim u Hajduk. Nakon sezone provodene u Hajduku ostao je raditi ondje kao tehnički direktor.

'Na Poljudu me uvijek obuzmu emocije jer je ovdje sve završilo', rekao je Rakitić na travnjaku splitskog stadiona gdje je završio igračku karijeru. Rekao je da je došao u Hajduk 'zbog čiste ljubavi i najboljeg prijatelja koji je Hajdukovac'.

Nekoć nije mislio da će ondje završiti karijeru.

'Ali to je ljepota nogometa. Ponekad se dogode stvari koje ne očekuješ', napomenuo je.

Prije dolaska nije 'imao ništa s Hajdukom i Splitom, ali sada vidi i osjeća nešto posebno'.

'Naprosto se zaljubiš kada si ovdje', rekao je.

Jedan od klupskih zidova je oblijepljen fotografijama i posterima bivših igrača, no ondje se nalazi i potpisana sličica mladog Rakitića u dresu Seville. Hajdukov oružar Miro Čolak objašnjava da ju je jedan kolega donio davno kada je Rakitić igrao u Španjolskoj.

Osvajač srebrne medalje s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu 2018. šali se i kaže da je pitao suprugu što obući kada je prvi dan trebao doći u ured, na svoj novi posao. Nakon šest mjeseci navikao se na odijelo, a pored sebe ima i tim španjolskih skauta za traženje igrača kojeg čine Pep Boada, Pep Mercader i Juan Torres Garrido.

Doveli su trojicu nogometaša iz Španjolske, a Rakitić objašnjava da su 'općenito španjolski igrači poželjni'.

Hugo Guillamon, 25-godišnji veznjak, došao je iz Valencije te kaže da je sretan u Hrvatskoj.

'Zadovoljan sam kako se sve razvija', izjavio je nakon deset nastupa. Rakitićev poziv telefonom utjecao je na odluku tih igrača da dođu u Hajduk.

Sportski direktor Goran Vučević, koji je nekoć igrao za ekipe poput Meride i Barcelone, rekao je da Hajduk s Rakitićem, španjolskim igračima i skauteima želi 'napredovati u svakom smislu'.

Klupski predsjednik Ivan Bilić naglasio je da je Rakitić jako važan Hajduku.

'Iznimno je motiviran te nam pomaže u svemu što trebamo', rekao je Bilić.