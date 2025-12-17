Dinamov Slovenac otkrio detalje sastanka nakon poraza od Istre: Klub je velik, ali mi igrači...

'Konačno, dugo sam čekao, ali na kraju sam dočekao i na kraju dva pogotka. Sretan sam zbog sebe i zbog ekipe da smo stvarno odigrali jednu pravu i dobru utakmicu', izjavio je Zajc za Dnevnik Nove TV.

Navijači su mu skandirali 'Miha, Miha'.

'Čuo sam odmah dok sam izašao s terena, hvala im zbog toga, i Boysima, da su to prepoznali u meni i cijeloj ekipi da smo svakako dali sve od sebe'.

Iskusni slovenski veznjak potpisao je dvogodišnji ugovor s Dinamom jer poziv Zvonimira Bobana sve je promijenio.

'Tada me zvao predsjednik Boban, ja sam bio odmah zainteresiran, imao sam ugovor još godinu dana s Fenerom i zato je to malo duže trajalo, ali klub me sačekao i svima sam zahvalan, predsjedniku i svima'.

Postao je tihi vođa Dinamove svlačionice:

'To je velika čast i odgovornost jer mislim da je Dinamo najveći klub u Hrvatskoj i jedan od najvećih na Balkanu'.

Nakon poraza u Puli bio je jedan od glavnih aktera sastanka igrača u svlačionici. Čini se da je taj sastanak igrača u Puli sve preokrenuo:

'Ja sam tada rekao da Dinamo jest veliki klub, ali mi igrači nismo velika ekipa jer puno je mladih i moramo prvo na terenu pokazati da smo velika ekipa te da nam treba biti odgovornost i čast što igramo tu'.

Kao najbolje igrače iz svoje karijere izdvojio je:

'Edin Džeko i Dušan Tadić!'