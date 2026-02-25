liga prvaka

Atalanta u nevjerojatnoj utakmici golom u zadnjoj sekundi okrenula 0:2 i prošla. Pogledajte golove

S. M.

25.02.2026 u 20:53

Slavlje igrača Atalante
Slavlje igrača Atalante Izvor: EPA / Autor: MICHELE MARAVIGLIA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Atalanta je u uzvratnoj utakmici play-offa nokaut faze Lige prvaka pobijedila Borussiju 4:1.

Nijemci su u prvoj utakmici slavili 2:0, ali su tu prednost ispustili već do poluvremena.

vezane vijesti

Scamacca je u 5. minuti kaznio veliku pogrešku gostujuće obrane i doveo Atalantu u vodstvo da bi Zappacosta u 45. povisio na 2:0.

Atalanta je bila puno bolja momčad i bolju igru naplatila je u 57. minuti kad je Mario Pašalić krasno zabio glavom na ubačaj De Roona. Talijani su u tom trenutku imali prolazak, ali se Borussia malo trgnula u završnici susreta i uspjela je smanjiti.

Igrala se 75. minuta kad je Adeyemi prošao kroz obranu domaćina i prekrasnim udarcem u rašlje pogodio za 3:1. Činilo se da će susret u produžetak, ali su gosti sami sebe dotukli u osmoj (od tri) minute sudačke nadoknade.

Kobel je pogriješio i dodao loptu u noge Pašaliću. On je nabacio na drugu stativu, a tamo je Bensebaini, u želji da izbije loptu, otvorenim džonom u lice pogodio igrača Atalante.

Sudac nije ništa dosudio, ali je na intervenciju VAR-a dosudio penal i drugi žuti karton Bensebainiju. Kazneni udarac rutinski je realizirao Samardžić za veliko slavlje domaćina. Sve golove pogledajte OVDJE.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
čudesni mario

čudesni mario

Mario Pašalić heroj velikog preokreta: Evo što Talijani pišu o sjajnom Hrvatu
liga prvaka

liga prvaka

Šok i očaj u Dortmundu: Evo što je rekao Niko Kovač nakon ispadanja iz Lige prvaka
liga prvaka

liga prvaka

Pašalić majstorski zabio u čudesnom preokretu Atalante. Pogledajte gol

najpopularnije

Još vijesti