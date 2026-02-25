Atalanta u nevjerojatnoj utakmici golom u zadnjoj sekundi okrenula 0:2 i prošla. Pogledajte golove

Nijemci su u prvoj utakmici slavili 2:0, ali su tu prednost ispustili već do poluvremena.

Scamacca je u 5. minuti kaznio veliku pogrešku gostujuće obrane i doveo Atalantu u vodstvo da bi Zappacosta u 45. povisio na 2:0.

Atalanta je bila puno bolja momčad i bolju igru naplatila je u 57. minuti kad je Mario Pašalić krasno zabio glavom na ubačaj De Roona. Talijani su u tom trenutku imali prolazak, ali se Borussia malo trgnula u završnici susreta i uspjela je smanjiti.

Igrala se 75. minuta kad je Adeyemi prošao kroz obranu domaćina i prekrasnim udarcem u rašlje pogodio za 3:1. Činilo se da će susret u produžetak, ali su gosti sami sebe dotukli u osmoj (od tri) minute sudačke nadoknade.

Kobel je pogriješio i dodao loptu u noge Pašaliću. On je nabacio na drugu stativu, a tamo je Bensebaini, u želji da izbije loptu, otvorenim džonom u lice pogodio igrača Atalante.

Sudac nije ništa dosudio, ali je na intervenciju VAR-a dosudio penal i drugi žuti karton Bensebainiju. Kazneni udarac rutinski je realizirao Samardžić za veliko slavlje domaćina. Sve golove pogledajte OVDJE.