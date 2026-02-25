Kovač je bio hrabar, ali kobna pogreška sve je promijenila - legenda Liverpoola secirala poraz Borussije

Nijemci su u Dortmund ponijeli lijepu prednost, ali ona je nestala već do poluvremena. Atalanta je od prve minute krenula agresivno, odlučna da okrene sudbinu dvoboja.

Scamacca je već u 5. minuti kaznio veliku pogrešku gostujuće obrane i doveo domaće u vodstvo, a Zappacosta je u 45. pogodio za 2:0 i potpuno anulirao zaostatak iz prve utakmice.

Talijani su nastavili dominirati i bolju igru naplatili su u 57. minuti. Mario Pašalić krasno je zabio glavom na ubačaj De Roona i u tom trenutku Atalanti donio prolazak.

Borussia se probudila u završnici. U 75. minuti Adeyemi je prošao kroz obranu domaćih i spektakularnim udarcem u rašlje smanjio na 3:1. Činilo se da će susret otići u produžetke, no drama je tek slijedila.

U osmoj minuti sudačke nadoknade Kobel je napravio veliku pogrešku i praktički poklonio loptu Pašaliću. Hrvatski reprezentativac ubacio je na drugu vratnicu, gdje je Bensebaini, u pokušaju da izbije loptu, otvorenim džonom pogodio igrača Atalante u lice.

Sudac u prvi mah nije reagirao, ali je nakon intervencije VAR-a dosuđen kazneni udarac i drugi žuti karton Bensebainiju. Samardžić je bio siguran s bijele točke i potvrdio veliki preokret.

Bivši branič Liverpoola Stephen Warnock, analizirajući susret za BBC, istaknuo je koliko je utakmica bila kaotična.

'Atalanta je večeras morala izaći i nešto napraviti jer je iz prve utakmice imala minus od 2:0. Napali su od početka i zasluženo su nagrađeni', rekao je Warnock pa dodao:

'Trener Dortmunda Niko Kovač bio je hrabar s izmjenama. Iako su večeras gubili tri razlike, znao je da im je dovoljan samo jedan gol da se vrate u igru. Bila je to utakmica puna pogrešaka - uključujući i onu koja je dovela do kasnog penala koji je odlučio pobjednika.'