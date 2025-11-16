Još 16 praznih mjesta! Evo tko se sve dosad plasirao na SP

Posljednja se na listu upisala Norveška kao pobjednik skupine I. Nešto ranije u nedjelju je vizu za SP izvadio i Portugal. Time se broj europskih reprezentacija povećao na pet nakon što su karte za World Cup izborili i Francuska, Engleska, te Hrvatska.

Za sada je najviše poznatih sudionika iz Afrike, devet reprezentacija, te iz Azije, osam. Spomenimo kako su među 32 putnika i tri debitanta, Uzbekistan, Jordan i Zelenortski Otoci. Ždrijeb skupina SP-a bit će 5. prosinca u Kennedy Centru u Washingtonu.

Konačna lista svih sudionika World Cupa bit će poznata tek koncem ožujka iduće godine kada su na rasporedu dodatne kvalifikacije u Europi koje će iznjedriti zadnja četiri putnika.



DO SADA OSIGURALI NASTUP NA SP (32/ 48)

Domaćini: SAD, Meksiko, Kanada

Afrika: Alžir, Zelenortski Otoci, Egipat, Gana, Obala Bjelokosti, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis

Azija: Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan

Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj

Europa: Francuska, Engleska, HRVATSKA, Portugal, Norveška

Oceanija: Novi Zeland