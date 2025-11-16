sp u nogometu

Još 16 praznih mjesta! Evo tko se sve dosad plasirao na SP

S.Č./Hina

16.11.2025 u 23:41

Luka Modrić i Ivan Perišić Hrvatska
Luka Modrić i Ivan Perišić Hrvatska Izvor: EPA / Autor: ANTONIO BAT
Bionic
Reading

Od 48 reprezentacija, koliko će ih idućeg ljeta sudjelovati na Svjetskom nogometnom prvenstvu, do sada su poznata 32 sudionika.

Posljednja se na listu upisala Norveška kao pobjednik skupine I. Nešto ranije u nedjelju je vizu za SP izvadio i Portugal. Time se broj europskih reprezentacija povećao na pet nakon što su karte za World Cup izborili i Francuska, Engleska, te Hrvatska.

vezane vijesti

Za sada je najviše poznatih sudionika iz Afrike, devet reprezentacija, te iz Azije, osam. Spomenimo kako su među 32 putnika i tri debitanta, Uzbekistan, Jordan i Zelenortski Otoci. Ždrijeb skupina SP-a bit će 5. prosinca u Kennedy Centru u Washingtonu.

Konačna lista svih sudionika World Cupa bit će poznata tek koncem ožujka iduće godine kada su na rasporedu dodatne kvalifikacije u Europi koje će iznjedriti zadnja četiri putnika.

DO SADA OSIGURALI NASTUP NA SP (32/ 48)

Domaćini: SAD, Meksiko, Kanada

Afrika: Alžir, Zelenortski Otoci, Egipat, Gana, Obala Bjelokosti, Maroko, Senegal, Južna Afrika, Tunis

Azija: Australija, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja, Uzbekistan

Južna Amerika: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj

Europa: Francuska, Engleska, HRVATSKA, Portugal, Norveška

Oceanija: Novi Zeland

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAPALI I POBJEGLI

NAPALI I POBJEGLI

Policija otkrila detalje sačekuše za hrvatske navijače u Crnoj Gori
fantastično

fantastično

Evo zašto Hrvatska slavi Haalandovo razbijanje Italije
blamaža italije

blamaža italije

Evo što je rekao šokirani Gattuso nakon nezapamćenog debakla Italije

najpopularnije

Još vijesti