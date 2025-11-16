Na Svjetskom prvenstvu nisu bili više od 50 godina: Sada su na penale izbacili favorita i ostali živi

Tamo su se za mjesto u interkontinentalnom doigravanju borile reprezentacije Nigerije i DR Konga. Nakon 120 minuta igre bilo je 1:1, a bolji u lutriji jedanaesteraca bili su nogometaši

Mjesto u interkontinentalnom doigravanju izborili su još Bolivija i Nova Kaledonija. Uz njih će mjesto pronaći i jedna momčad iz Azije te dvije iz CONCACAF-a. Od tih šest momčadi, dvije će izboriti plasman na Svjetskom prvenstvu.

U današnjoj utakmici Nigerija je povela već u trećoj minuti golom Franka Onyeke. DR Kongo se u igru vratio u 32. minuti kada je nakon brze akcije precizan bio Meschack Elia. Do kraja utakmice neutralni gledatelji nisu mogli uživati te se pristupilo udarcima s bijele točke.

Tamo je također krenulo nervozno te su prva tri jedanaesterca promašena. Dva su promašili igrači Nigerije, jedan igrač DR Konga. Novi promašaj Konga stigao je u trećoj seriji pa je tako nakon pet serija i dalje bilo izjednačeno.

U šestoj je seriji kod Nigerija promašio Semi Ajayi koji je tako darovao DR Kongu meč loptu. To je iskoristio Chancel Mbemba i ostavio DR Kongo u igri za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Time je DR Kongo stigao na korak do povijesnog uspjeha. Posljednji put nastupili su na Svjetskom prvenstvu 1974., kada su igrali pod imenom Zair. Tada su izgubili sve utakmice u grupi - od Jugoslavije 9:0, Brazila 3:0 i Škotske 2:0.