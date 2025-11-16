Evo što je rekao šokirani Gattuso nakon nezapamćenog debakla Italije

Umjesto toga, Talijani su odigrali drugo poluvrijeme za zaborav i doživjeli su epsku katastrofu. Nakon što je Francesco Pio Esposito doveo domaćine u vodstvo, Norveška je u nastavku potpuno preokrenula rezultat pogocima Erlinga Haalanda (2), Antonija Nuse i Jorgena Stranda Larsena.

Izbornik Italije Gennaro Gattuso bio je šokiran i ispričao se navijačima.

'Prije svega, moramo se ispričati našim navijačima. Poraz 4:1 je težak udarac', rekao je Gattuso za RAI Sport.

'Šteta jer smo prvo poluvrijeme odigrali jako dobro, bili smo prava momčad. Najveće razočaranje je to što nastavak nije bio ni blizu toj razini. Čestitke Norveškoj, ali moramo krenuti dalje od onoga što smo pokazali u prvom dijelu. Nakon odmora upali smo u velike probleme.'

Upitan što se dogodilo u drugom poluvremenu, kada se činilo da Italija kontrolira utakmicu, Gattuso je otvoreno priznao:

'Izgubili smo oblik igre. U prvom dijelu smo presing igrali kako treba, ali onda smo počeli olako gubiti lopte i ostavljati Norveškoj prostor. Kriva dodavanja, izgubljene lopte, bili smo stisnusti u našoj polovici. Eto, to se dogodilo.'

Talijani se sada okreću baražu, u kojem će 26. ožujka igrati polufinale kvalifikacija, uz nadu da će pet dana kasnije izboriti i finale te osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo 2026.

'Moramo igru graditi na onom što smo pokazali u prvom poluvremenu. Tada smo bili čvrsti i na pravim pozicijama. Ali čim protivnik stvori šansu, mi se počnemo bojati. To je ono što moramo promijeniti. Uplašimo se — i to nas košta', zaključio je Gattuso.