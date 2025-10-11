Jeste li znali da Vatikan ima sportsku reprezentaciju? Stigla je na Hvar i ima samo jednu članicu

Na Hvaru se ovog vikenda održava Spartan World Championship, SP u utrkivanju s preprekama u različitim disciplinama.
Više od 4200 natjecatelja iz 59 zemalja na Hvaru se natječe u utrkivanju s preprekama na 100 metara, pet, deset i 21 kilometar.
Sinoć je na glavnom gradskom trgu održano svečano otvaranje s paradom nacija, nešto nalik ulasku državnih reprezentacija na stadion na Olimpijskim igrama. Među 59 zemalja puno je 'atraktivnih', ali najneobičnija je svakako reprezentacija Vatikana.
Reprezentaciju najmanje zemlje na svijetu čini jedna članica, a ona je 28-godišnja Benedetta Franchini, koja će u nedjelju nastupati u 'sprintu', utrci na pet kilometara s 20 prepreka. Benedetta je i prošle godine bila na Hvaru, ali se nije natjecala, a ove godine je u oko upao njezin dres na kojem na latinskom piše 'Athletica Vaticana'.
Riječ je o sportskoj organizaciji Vatikana, koji nema svoj olimpijski odbor niti će ga imati u doglednoj budućnosti, ali je krovna sportska organizacija u državici površine 0.44 četvornih kilometara. Jedini samostalni savez su oni biciklizma i taekwondoa, koji su međunarodno priznati, a svi ostali sportaši, kao Benedetta, natječu se pod okriljem 'Athletice Vaticane', kako glasi latinski naziv.
'Nije baš lako upasti, ha, ha. Morate ili raditi u Vatikanu ili mora raditi netko iz vaše uže obitelji. Ja imam tu sreću da mi brat radi u vatikanskoj policiji pa se mogu natjecati. Inače živim kraj Rima', kaže nam Benedetta.
Njezin dres je bijelo-žute boje, kao i vatikanska zastava, te je na njemu grb Vatikana.
'Nemamo baš gdje trenirati u Vatikanu, jasno vam je zašto, ha, ha, pa se samo natječemo. Hvar je predivan. Ovdje sam drugu godinu zaredom i ne mogu doći k sebi koliko je lijepo. Doći ću i sljedeće godine!', poručila je reprezentativka Vatikana.