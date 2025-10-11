Jeste li znali da Vatikan ima sportsku reprezentaciju? Stigla je na Hvar i ima samo jednu članicu

Na Hvaru se ovog vikenda održava Spartan World Championship, SP u utrkivanju s preprekama u različitim disciplinama.

Više od 4200 natjecatelja iz 59 zemalja na Hvaru se natječe u utrkivanju s preprekama na 100 metara, pet, deset i 21 kilometar.

Sinoć je na glavnom gradskom trgu održano svečano otvaranje s paradom nacija, nešto nalik ulasku državnih reprezentacija na stadion na Olimpijskim igrama. Među 59 zemalja puno je 'atraktivnih', ali najneobičnija je svakako reprezentacija Vatikana. Reprezentaciju najmanje zemlje na svijetu čini jedna članica, a ona je 28-godišnja Benedetta Franchini, koja će u nedjelju nastupati u 'sprintu', utrci na pet kilometara s 20 prepreka. Benedetta je i prošle godine bila na Hvaru, ali se nije natjecala, a ove godine je u oko upao njezin dres na kojem na latinskom piše 'Athletica Vaticana'.

Riječ je o sportskoj organizaciji Vatikana, koji nema svoj olimpijski odbor niti će ga imati u doglednoj budućnosti, ali je krovna sportska organizacija u državici površine 0.44 četvornih kilometara. Jedini samostalni savez su oni biciklizma i taekwondoa, koji su međunarodno priznati, a svi ostali sportaši, kao Benedetta, natječu se pod okriljem 'Athletice Vaticane', kako glasi latinski naziv.