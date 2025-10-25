spartan trail

Završio spektakl u Dubrovniku; Hrvati sjajni među 600 natjecatelja iz 22 zemlje

25.10.2025 u 22:04

Dubrovnik Spartan Trail
Dubrovnik Spartan Trail Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Samir Kurtagić
Rekordan broj prijava, najjača konkurencija do sada i nezaboravni prizori sa Srđa obilježili su sportski vikend u Dubrovniku

Dubrovnik je ovog vikenda ponovno bio domaćin Spartan Trail utrke, koja je ove godine okupila rekordan broj sudionika i pokazala koliko je snažan lokalni duh koji stoji iza nje.

Broj sudionika na događaju kontinuirano raste - ovoga vikenda gotovo 600 trkača iz 22 države svijeta pretvorilo je Dubrovnik u središte svjetske trail scene. Svoju posebnu priču ispisala je i prva dječja utrka koja je privukla ogroman interes i popunila se prije službenog zatvaranja prijava.

Prvi je start označen u 6.30 sati - još je bio mrak kad su natjecatelji krenuli sa stare željezničke stanice u Mihanićima, da bi na kraju, završnim usponom na Srđ, finiširali stazu dugu 50 kilometara. Pobjednik najzahtjevnije utrke bio je Čeh, Tomas Macecek, koji je na cilj stigao nakon 5 sati, 17 minuta i 23 sekunde.

Josip Meštrić bio je drugi, srebro je dakle ostalo u Hrvatskoj, a bronca otišla u Slovačku (Patrik Milata je bio treći). Alena Pabortsava iz Crne Gore je bila najbrža u ženskoj konkurenciji (šest sati, 40 minuta i 51 sekunda), Sabina Bigger iz Švicarske druga, a Ivana Širić iz Hrvatske treća.

U utrci na 21 kilometar pobjednik u muškoj konkurenciji dolazi iz Hrvatske - Krešimir Mrčela završio je utrku nakon dva sata, 31 minute i 33 sekunde. Drugo mjesto također je pripalo hrvatskom natjecatelju, Ivanu Marojeviću, dok je treće mjesto pripalo Čehu Jiriju Špurni.

Sjajni rezultati Hrvata

U ženskoj utrci pobjedu je odnijela Petra Kulić iz Hrvatske s ulaskom u cilj nakon 2 sata, 57 minuta i dvije sekunde. Duo iz Bosne i Hercegovine zauzeo je drugo i treće mjesto, Alma Alijagić i Jelena Bobetić. U utrci na deset kilometara, pobjednik je bio Dubrovčanin Željko Cota s vremenom 40 minuta i 33 sekunde. Josip Martinović iz Bosne i Hercegovine stigao je drugi, dok je Abelardo Serrano Guerra iz Dominikanske Republike stigao treći. U ženskoj konkurenciji dominirale su hrvatske trkačice - pobjedu je odnijela Marija Vrajić, a drugo i treće mjesto pripalo je Mariji Vijolić-Hilić te Martini Tomić.

Alen Bošković, direktor utrke, nije skrivao zadovoljstvo i u jednom je dahu izrekao:

'Jako smo sretni što događaj raste u svakom pogledu; organizacijskom, sportskom, ali i s aspekta broja natjecatelja iz godine u godinu. Naglasio bih da naša uloga kao organizatora nije samo realizirati kvalitetan događaj, nego i promovirati aktivan životni stil, sport i boravak u prirodi, a upravo zato smatram izrazito važnim veliki broj djece koji je sudjelovao na dječjoj utrci. Rezultat je to činjenice da Grad živi sa svojim sportskim događajima, a upravo nam je ta podrška najvažnija i na njoj smo beskrajno zahvalni', rekao je direktor utrke Alen Bošković i dodao:

'Atraktivnost događaja na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Upravo to oplemenjuje ne samo sportsku nego i turističku djelatnost u Dubrovniku te na najbolji način pokazuje kako sport i turizam, zajedničkim tj. komplementarnim inicijativama diverzificiraju ponudu i produžuju turističku sezonu na korist svih nas. Nastavno na to, zahvaljujemo se na podršci Gradu Dubrovniku i Turističkoj zajednici Grada Dubrovnika, Ministarstvu turizma i sporta, HTZ- u i svim ostalim partnerima bez kojih realizacija događaja ne bi bila moguća'.

Grad Dubrovnik još je jednom potvrdio da je mnogo više od destinacije svjetske baštine i mora - postao je i nezaobilazno odredište sportskog turizma koje spaja vrhunsku organizaciju, izazovne staze i jedinstvenu atmosferu. Ovogodišnji Dubrovnik Spartan Trail pokazao je snagu zajedništva, entuzijazam sudionika i posvećenost lokalne zajednice, dok je sve veći broj natjecatelja iz inozemstva dokaz da se Dubrovnik uspješno pozicionira na globalnoj karti trail utrka.

Uz rast interesa, izvrsne rezultate i uključivanje najmlađih, događaj je potvrdio svoju dugoročnu održivost i postao inspiracija za sve buduće sportske manifestacije koje spajaju prirodu, sport i zajedništvo.

