Jakirović ispričao nevjerojatan događaj iz aviona nakon što je uveo Dinamo u Ligu prvaka: 'Nisam glup...'

Jedna od glavnih tema razgovora bila je Jakirovićeva era u Dinamu s kojim je u turbulentnoj sezoni 2023./2024. osvojio dvostruku krunu. Tog ljeta uveo je Dinamo u Ligu prvaka s dvije pobjede u play-offu protiv Karabaha, ali već tad mu je, kaže, bilo jasno da mu se sprema otkaz.

'Nakon poraza 9:2 od Bayerna u Munchenu sjedio sam sa svojim stožerom u sobi i samo smo čekali kad će doći bijeli dim, odnosno crni dim, ha, ha. Znao sam što slijedi. Meni je u Bakuu, kad smo ušli u Ligu prvaka, od punog aviona na tome čestitalo četvero ili petero ljudi. Tu mi je bilo sve jasno, nisam glup', rekao je Jakirović.

Iako je s Dinamom ostvarivao jako dobre rezultate i nizom od 14 pobjeda donio mu dvostruku krunu, u klubu se još krajem te šampionske sezone pričalo o njegovoj smjeni.

'Do mene su još od ožujka te godine stizale informacije da će vjerojatno doći do promjene. Valjda su novi ljudi koji su došli u klub imali takvo mišljenje, ne znam na osnovu čega jer sam ja davao sve za taj klub. Prvi veliki signal mi je bio što mi se nije ponudio novi ugovor nakon dvostruke krune. Nije ni nakon ulaska u Ligu prvaka i znao sam da se samo čeka nešto, ali nikome ništa ne zamjeram', rekao je Jakirović.