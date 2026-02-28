Nevjerojatno što se dogodilo nakon derbija u prvenstvu BiH: Sarajevo se moralo oglasiti

Strateg Bordo momčadi najprije se nije pojavio pred kamerama Arene Sport, iako je uobičajena praksa da treneri nakon utakmice daju kratku izjavu nositelju televizijskih prava. Situacija je dodatno iznenadila jer je riječ o jednoj od najvećih utakmica sezone između dva velika rivala.

Ubrzo nakon završetka susreta oglasio se i FK Sarajevo službenim priopćenjem.

'Zbog nemogućnosti održavanja press konferencije, izjava šefa stručnog stožera nakon utakmice Borca i Sarajeva neće biti dostupna', poručili su iz kluba s Koševa.

Prema informacijama koje donosi Klix.ba, domaćin je gostujućem klubu navodno priopćio da neće biti konferencije za medije jer nema prisutnih novinara. Takvo obrazloženje izazvalo je čuđenje, s obzirom na važnost utakmice i njezin značaj u borbi za vrh ljestvice.

Borac je pobjedom nastavio niz dobrih rezultata i dodatno se učvrstio na čelu prvenstvene tablice. S druge strane, Sarajevo je nakon poraza od Veleža u Kupu sada upisalo i prvi ligaški poraz nakon pet uzastopnih pobjeda.