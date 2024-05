Iznos od kojeg boli glava; ovo su premije za Nijemce ako osvoje EURO

To je jednako najvećoj novčanoj nagradi koju je njemački DFB obećao igračima za pobjedu na velikom natjecanju jer su iste premije igračima već obećane za EURO 2021. i Svjetsko prvenstvo 2022. No, Njemačka je na Europskom prvenstvu stigla samo do osmine finala, a na Svjetskom prvenstvu čak je zapela u grupnoj fazi, pa su sredstva ostala u blagajni federacije.

Kako prenosi dpa, dogovor o premijama postignut je nakon pregovora unutar momčadi, koju s igračke strane predvode Ilkay Gündogan, a sa sindikalne izvršni direktor Andreas Rettig.