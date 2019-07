Izbornik Veljko Mršić otvoreno o NBA iskustvu i najvećem problemu hrvatske reprezentacije; dotakao se i Hezonje

Veljko Mršić, izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije, vratio se iz Las Vegasa s Ljetne NBA lige prepun dojmova. Iako je Hrvatska upisala pet poraza protiv NBA momčadi, Mršić je zadovoljan jer je dobio uvid na koje igrače može računati u kvalifikacijama za Eurobasket 2021. Za tportal je podijelio svoje dojmove, a dotakao se naših NBA igrača s kojima je obavio razgovore

No, Mršić se dotakao i onog negativnog aspekta:

'Uoči okupljanja za Ljetnu NBA ligu bilo je dosta otkaza, a razlog su većinom procjene nekih igrača kako im je potrebniji individualni rad. Na koncu ti igrači zapravo većinu vremena provode na jačanju tijela, a na tim treninzima zapravo ima jako malo košarke. Po mom mišljenju nisu znali što tamo mogu dobiti.'

Već godinama dojam je kako u zadnje vrijeme velik broj igrača otkazuje nastup u reprezentaciji. Što je tome razlog?

'Ne znam zašto je to tako, a kada su u pitanu ovi najnoviji otkazi nekih igrača moram reći kako samo očekivao više ambicioznosti jer ipak se nije mala stvar pojaviti na takvoj sceni. Ipak igraš protiv NBA momčadi, igraš u postojbini košarke pred očima velikog broja NBA trenera i glavnih menadžera, a uz sve to termin odigravanja Ljetne lige se znao prije nekoliko mjeseci.'

Očito nekim igračima hrvatska reprezentacija nije svetinja kao što je bio slučaj početkom 90-ih godina?

'Kod nas je najveći problem uvijek bio nedostatak komunikacije koji se vuče još od 1997. kada na Eurobasketu nisu nastupili svi najbolji igrači koji su mogli pomoći. Prošlo je puno godina od tada, bilo je svega i treba baš sve napraviti kako se tako nešto više nikada ne dogodi. Eto, dva naša najbolja igrača Bojan Bogdanović i Dario Šarić su prisutni baš na svim natjecanjima i to treba biti pravi put. Meni je želja da uvijek igraju svi najbolji igrači koje Hrvatska ima.'

Hrvatska se nije uspjela kvalificirati na Svjetsko prvenstvo koje se kraljem kolovoza igra u Kini. Koliko je to velik udarac za hrvatsku košarku i je li se to moglo nekako izbjeći?

'Ne treba to gledati katastrofično jer sve ima svoj razlog - zašto je to tako. Kada pričate s ljudima iz košarke svi se slažu kako je to strašno, ali isto tako kažu kako nam sustav nije omogućio da igraju najbolji igrači. Ipak naša liga nije tako kvalitetna da se ne bi osjetio izostanak 10-ak najboljih igrača. No, s druge strane svjesni smo svi mi iz HKS-a kako su se radile i greške i to će nam biti pouka za dalje.'

Nakon Ljetne NBA lige za koji dan vodite kombiniranu hrvatsku košarkašku reprezentaciju na mini turneju po Kini, a nakon toga kreće akcija kvalifikacije za Eurobasket 2021. Znate li već sada koji će igrači biti nositelji igre u tim kvalifikacijama?

'Ovo cijelo ljeto poslužit će nam kako bismo provjerili na koga možemo računati uoči početka kvalifikacija, a cilj nam je da imamo bazu od 15-ak igrača na koje možemo računati. Kvalifikacije počinju u veljači 2020., a do tada imamo dovoljno vremena iskristalizirati sve, a turneja po Kini – gdje odlazimo sa šestoricom novih igrača - će nam svakako za to poslužiti jer želimo imati čistu sliku. Neki igrači koji su bili u Las Vegasu izrazili su želju da se odmore prije početka sezone i izašli smo im ususret.'

Nakon Svjetskog prvenstva doznat ćemo je li Hrvatska dobila pozivnicu za dodatne kvalifikacije za Olimpijske igre 2020. godine u Tokiju. Kakvi su nam izgledi da se to dogodi?

'Moram reći kako je trenutačno malo mutna situacija, ali po nekim najoptimističnijim prognozama imamo jako dobre izglede dobiti pozivnicu. Prvi preduvjet je da države koje su bolje rangirane od nas poput Litve, Francuske, Srbije i Španjolske budu plasirane bolje od 23. mjesta. Moram reći kako su svi naši NBA igrači potvrdili kako će igrati za reprezentaciju u kvalifikacijama za OI, ako dobijemo pozivnicu, a jedini zasad upitan je Mario Hezonja s kojim nismo još uvijek nismo razgovarali na tu temu.'

Možete li nam reći o čemu ste razgovarali?

'Kratko smo razgovarali i dogovorili kako ćemo se telefonski čuti. Ali eto, još se nismo uspjeli čuli…', završio je sa smiješkom na licu uvijek optimistični Mršić.