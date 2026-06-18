Iskusni sudac pohvalio kolegice sa SP-a: 'Još je bitnije...'

Utakmicu je sudila 39-godišnja Amerikanka Tori Penso. Pomagale su joj također Amerikanke, Brooke Mayo i Kathryn Nesbitt. U VAR sobi je bila Tatiana Guzman iz Nikaragve

Utakmica Češke i Južne Afrike označila je početak drugog kruga natjecanja po skupinama na Svjetskom prvenstvu u nogometu. Ujedno to je i jedan povijesni trenutak za nogomet. Naime, utakmicu je sudila 39-godišnja Amerikanka Tori Penso. Pomagale su joj također Amerikanke, Brooke Mayo i Kathryn Nesbitt. To je svega drugi put u povijesti muških svjetskih prvenstava da su žene sudile neku utakmicu. Ali, treba reći da se po prvi puta na SP-ima dogodilo sude Amerikanke, ali i da je glavna VAR sutkinja žena. Riječ je o Tatiani Guzman iz Nikaragve.

Opravdale povjerenje Na to se u HRT-ovoj emisiji Americana osvrnuo i bivši hrvatski sudac Bruno Marić, koji je pohvalio ovakvu inicijativu FIFA-e. "Prekrasna je stvar da dvije najvažnije pozicije imaju žene. No, još je bitnije da su na teške zahtjeve odlično odgovorile. Glavna sutkinja je imala teških i dobrih odluka i treba biti nagrađena sljedećim utakmicama. Već dugo vremena se zalažem da se žene što više aktiviraju", rekao je Marić. Prokomentirao je i najtežu odluku na susretu, dosuđeni jedanaesterac za Južnu Afriku nakon što je češki igrač rukom igrao u šesnaestercu. "Iako je bilo pitanja, jasno je da se radi o sprječavanju leta lopte proširenjem obujma tijelom drugom rukom. Odluka je teška, ali točna. Sutkinja je tako i odradila utakmicu. Trebala se pokazati i to je učinila u najboljem svjetlu", rekao je Marić.