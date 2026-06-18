Iskusni sudac pohvalio kolegice sa SP-a: 'Još je bitnije...'

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Utakmicu je sudila 39-godišnja Amerikanka Tori Penso. Pomagale su joj također Amerikanke, Brooke Mayo i Kathryn Nesbitt. U VAR sobi je bila Tatiana Guzman iz Nikaragve
Utakmica Češke i Južne Afrike označila je početak drugog kruga natjecanja po skupinama na Svjetskom prvenstvu u nogometu. Ujedno to je i jedan povijesni trenutak za nogomet.
Naime, utakmicu je sudila 39-godišnja Amerikanka Tori Penso. Pomagale su joj također Amerikanke, Brooke Mayo i Kathryn Nesbitt.
To je svega drugi put u povijesti muških svjetskih prvenstava da su žene sudile neku utakmicu. Ali, treba reći da se po prvi puta na SP-ima dogodilo sude Amerikanke, ali i da je glavna VAR sutkinja žena. Riječ je o Tatiani Guzman iz Nikaragve.
Opravdale povjerenje
Na to se u HRT-ovoj emisiji Americana osvrnuo i bivši hrvatski sudac Bruno Marić, koji je pohvalio ovakvu inicijativu FIFA-e.
"Prekrasna je stvar da dvije najvažnije pozicije imaju žene. No, još je bitnije da su na teške zahtjeve odlično odgovorile. Glavna sutkinja je imala teških i dobrih odluka i treba biti nagrađena sljedećim utakmicama. Već dugo vremena se zalažem da se žene što više aktiviraju", rekao je Marić.
Prokomentirao je i najtežu odluku na susretu, dosuđeni jedanaesterac za Južnu Afriku nakon što je češki igrač rukom igrao u šesnaestercu.
"Iako je bilo pitanja, jasno je da se radi o sprječavanju leta lopte proširenjem obujma tijelom drugom rukom. Odluka je teška, ali točna. Sutkinja je tako i odradila utakmicu. Trebala se pokazati i to je učinila u najboljem svjetlu", rekao je Marić.
Nove boje dresova
Stručni sukomentatori Vedran Ješe i Darko Jozinović pitali su Marića što znači prednja i zadnja ruka, kao i kako ocijeniti kad se radi o proširenju obujma tijela.
"Bitna je jedna stvar. Lopta je već prošla tijelo i ruka je bila proširena. Tu je sve jasno i čisto", zaključio je Marić.
Osvrnuo se i na novitete u sudačkoj organizaciji. Prije svega na nove boje sudačkih dresova, ali i na specijalnu opremu koja se priprema za 1000. utakmicu na svjetskim prvenstvima, onu između Meksika i Japana.
"Ja sam isto zagovaratelj svježih i veselih boja i ovo sve je na tragu onoga što je dobro. Ulažu se određena sredstva i napori da se to i ostvari", zaključio je naš sudački ekspert.