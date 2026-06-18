zagovara ovu inicijativu

Iskusni sudac pohvalio kolegice sa SP-a: 'Još je bitnije...'

M.Da.

18.06.2026 u 23:42

Ženska sudačka postava na utakmici Češka - Južna Afrika
Ženska sudačka postava na utakmici Češka - Južna Afrika Izvor: Profimedia / Autor: Jose HERNANDEZ / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Utakmicu je sudila 39-godišnja Amerikanka Tori Penso. Pomagale su joj također Amerikanke, Brooke Mayo i Kathryn Nesbitt. U VAR sobi je bila Tatiana Guzman iz Nikaragve

Utakmica Češke i Južne Afrike označila je početak drugog kruga natjecanja po skupinama na Svjetskom prvenstvu u nogometu. Ujedno to je i jedan povijesni trenutak za nogomet.

Naime, utakmicu je sudila 39-godišnja Amerikanka Tori Penso. Pomagale su joj također Amerikanke, Brooke Mayo i Kathryn Nesbitt.

To je svega drugi put u povijesti muških svjetskih prvenstava da su žene sudile neku utakmicu. Ali, treba reći da se po prvi puta na SP-ima dogodilo sude Amerikanke, ali i da je glavna VAR sutkinja žena. Riječ je o Tatiani Guzman iz Nikaragve.

vezane vijesti

Opravdale povjerenje

Na to se u HRT-ovoj emisiji Americana osvrnuo i bivši hrvatski sudac Bruno Marić, koji je pohvalio ovakvu inicijativu FIFA-e.

"Prekrasna je stvar da dvije najvažnije pozicije imaju žene. No, još je bitnije da su na teške zahtjeve odlično odgovorile. Glavna sutkinja je imala teških i dobrih odluka i treba biti nagrađena sljedećim utakmicama. Već dugo vremena se zalažem da se žene što više aktiviraju", rekao je Marić.

Prokomentirao je i najtežu odluku na susretu, dosuđeni jedanaesterac za Južnu Afriku nakon što je češki igrač rukom igrao u šesnaestercu.

"Iako je bilo pitanja, jasno je da se radi o sprječavanju leta lopte proširenjem obujma tijelom drugom rukom. Odluka je teška, ali točna. Sutkinja je tako i odradila utakmicu. Trebala se pokazati i to je učinila u najboljem svjetlu", rekao je Marić.

tportal
Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport

Nove boje dresova

Stručni sukomentatori Vedran Ješe i Darko Jozinović pitali su Marića što znači prednja i zadnja ruka, kao i kako ocijeniti kad se radi o proširenju obujma tijela.

"Bitna je jedna stvar. Lopta je već prošla tijelo i ruka je bila proširena. Tu je sve jasno i čisto", zaključio je Marić. 

Osvrnuo se i na novitete u sudačkoj organizaciji. Prije svega na nove boje sudačkih dresova, ali i na specijalnu opremu koja se priprema za 1000. utakmicu na svjetskim prvenstvima, onu između Meksika i Japana. 

"Ja sam isto zagovaratelj svježih i veselih boja i ovo sve je na tragu onoga što je dobro. Ulažu se određena sredstva i napori da se to i ostvari", zaključio je naš sudački ekspert. 

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Ekskluzivno za tportal

Ekskluzivno za tportal

Zašto je Džeko morao igrati od prve minute? 'BiH nije Hrvatska, a on nije Modrić'
riječ izbornika

riječ izbornika

Zlatko Dalić otkrio plan za utakmicu s Panamom: Vraćamo se našem sustavu. Sad neću kalkulirati
PRVI DOJAM

PRVI DOJAM

Izbornik BiH kritizirao svog igrača: 'To se ne radi!'

najpopularnije

Još vijesti