Interove pobjedničke ambicije uzdrmane već u prvom kolu; Džeko izvukao Romu

Pobjedničke ambicije Intera u novoj sezoni uzdrmane su već na početku prvenstva nakon što su 'Nerazzurri' u prvom kolu izgubili na gostovanju kod Sassuola sa 0-1

Bila je to već četvrta uzastopna pobjeda Sassuola protiv Intera, pri čemu sedma u 11 međusobnih susreta.

Inter je u Reggio nell'Emiliju stigao u ulozi apsolutnog favorita, međutim momčad Luciana Spallettija nije to pokazala i na terenu. Sassuolo je mogao do vodstva već u trećoj minuti. Mehdi Bourabia je izbio sam ispred Samira Handanoviča, no slovenski vratar je fantastično obranio. Domaćin je u 27. minuti zasluženo poveo. Federicio di Francesco je izborio kazneni udarac kojeg je realizirao Domenico Berardi.

Inter je u nastavku nešto pokušavao, međutim nikako nije uspijevao složiti pravu akciju. Najbolju priliku za izjednačenje gosti su imali u 89. minuti kada je Steven de Vrij iz blizine pucao glavom, ali je njegov udarac sjajno zaustavio Andrea Consigli. Od trojice hrvatskih reprezentativaca u redovima Intera od prve minute je zaigrao tek Marcelo Brozović koji je igrao do 86. minute kada je zamijenjen. Ivan Perišić je ušao u igru početkom drugog dijela, dok Šime Vrsaljko nije nastupio.