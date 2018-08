Zastrašujuća predstava engleskog prvaka pred svojim navijačima, totalni potop gostiju...

Aktualni engleski nogometni prvak Manchester City pobijedio je Huddersfield Town sa 6-1 u susretu drugog kola engleskog prvenstva, dok je Watford na gostovanju pobijedio Burnley 3-1 ostvarivši i drugu pobjedu ove sezone

Agueru je to bio deveti hat-trick u Premiershipu i samo je Alan Shearer uspješniji. Bivši napadač Southamptona, Blackburn Roversa i Newcastle Uniteda je u elitnom razredu engleskog nogometa upisao 11 hat-trickova.

Pobjedu i to drugu ove sezone, ostvario je i Watford koji je na gostovanju pobijedio Burnley 3-1. Watford je do sada samo jednom otvorio prvenstvo s dvije pobjede. Bilo je to 1983. godine kada je na koncu bio drugi.

Golove za Watford zabili su Gray (3), Deeney (48) i Hughes (51), a za domaći sastav Tarkowski (7).