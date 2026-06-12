RAZBJESNIO NACIJU

Infantino se narugao Italiji: 'Mogao bih proširiti SP na 228 reprezentacija...'

N.M.

12.06.2026 u 21:23

Gianni Infantino
Gianni Infantino Izvor: EPA / Autor: ISAAC ESQUIVEL
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Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino našalio se na račun Italije i njezina novog izostanka sa Svjetskog prvenstva, a njegove su riječi u Italiji izazvale brojne negativne reakcije.

Infantino je, govoreći o prvom Svjetskom prvenstvu s 48 reprezentacija, ironično poručio da bi se Italija možda uspjela kvalificirati kada bi se turnir dodatno proširio - na 64 sudionika. Potom je otišao i korak dalje.

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'Zasad uživamo u prvom Svjetskom prvenstvu s 48 momčadi. Možda bi se Italija kvalificirala s 64 momčadi. Mogao bih ga proširiti na 228 reprezentacija pa da vidimo hoće li se kvalificirati', rekao je Infantino u razgovoru za brazilsku televiziju CazéTV uoči otvaranja turnira između Meksika i Južne Afrike.

Šala koja je odjeknula u Italiji

Iako je predsjednik FIFA-e sve izgovorio u opuštenom tonu, snimka se brzo proširila talijanskim sportskim medijima i društvenim mrežama. Reakcije navijača bile su oštre, a mnogi su njegove riječi doživjeli kao neprimjerene i bez poštovanja prema četverostrukom svjetskom prvaku.

Italija prolazi kroz jedno od najtežih razdoblja u svojoj nogometnoj povijesti, a novi izostanak s najvećeg natjecanja dodatno je produbio razočaranje među navijačima. Upravo zato mnogima nije najbolje sjela Infantinova ironija, osobito u trenutku kada turnir počinje bez Azzurra.

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