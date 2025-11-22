Andrijašević za tportal analizirao Jadranski derbi: 'Livaja? Uvjeren sam da...'

Igrač utakmice bio je hrvatski reprezentativac Toni Fruk koji je do 32. minute postigao tri pogotka. Gostujuću je mrežu Fruk pogađao u petoj, 22. i 32. minuti čime je Jadranski derbi posve usmjerio na stranu svoje momčadi.

Novi je gol uslijedio u 51. minuti kada je Samuele Vignato zabio za 4:0, dok je konačnih 5:0 postavio Luka Menalo u 86. minuti.

A derbi se gledao i u dalekoj Kini, u stanu Franka Andrijaševića, koji je ove subote odigrao zadnju utakmicu za Zhejiang, a za oproštaj od tog kluba upisao je pogodak u remiju 2:2.

Imao je snage i za noćno 'bdjenje', jer kada je završio ogled na Rujevici, kod njega je bilo već 3 sata ujutro.

'Nevjerojatno je kako je Rijeka izdominirala, iako je statistički posjed lopte bio na strani Hajduka. Međutim, nisam to uopće uočio u utakmici. Rijeka što go da je 'opalila', ulazilo je. Fruk je bio nevjerojatno raspoložen, tri gola i asistencija. Stvarno je zaslužio ocjenu '10', baš kao i broj na leđima. Svaka mu čast, a Rijeka ima razloga slaviti ovako veliku pobjedu', javio se Andrijašević za tportal.

Ono što sve navijače Hajduka može zabrinuti, osim što je njihova momčad bila neprimjetna, jest činjenica da je Marko Livaja ostao na klupi. Čudi li vas to?

Iskreno, ne toliko. Mislim da je sve bilo zbog rezultata. Kod 4:0 siguran sam da je Garcia shvatio da ga nema smisla uvoditi. još pogotovo jer Livaja ima neke loše uspomene na Rujevicu, gdje ga često vrijeđaju. Čak sam uvjeren da ga je trener htio sačuvati i od toga.