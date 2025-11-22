Andrijašević za tportal analizirao Jadranski derbi: 'Livaja? Uvjeren sam da...'

U derbiju 14. kola SuperSport HNL-a nogometaši Rijeke su pred svojim navijačima na Rujevici potpuno dominirali protiv splitskog Hajduka i na kraju slavili s 5:0 (3:0).
Igrač utakmice bio je hrvatski reprezentativac Toni Fruk koji je do 32. minute postigao tri pogotka. Gostujuću je mrežu Fruk pogađao u petoj, 22. i 32. minuti čime je Jadranski derbi posve usmjerio na stranu svoje momčadi.
Novi je gol uslijedio u 51. minuti kada je Samuele Vignato zabio za 4:0, dok je konačnih 5:0 postavio Luka Menalo u 86. minuti.
A derbi se gledao i u dalekoj Kini, u stanu Franka Andrijaševića, koji je ove subote odigrao zadnju utakmicu za Zhejiang, a za oproštaj od tog kluba upisao je pogodak u remiju 2:2.
Imao je snage i za noćno 'bdjenje', jer kada je završio ogled na Rujevici, kod njega je bilo već 3 sata ujutro.
'Nevjerojatno je kako je Rijeka izdominirala, iako je statistički posjed lopte bio na strani Hajduka. Međutim, nisam to uopće uočio u utakmici. Rijeka što go da je 'opalila', ulazilo je. Fruk je bio nevjerojatno raspoložen, tri gola i asistencija. Stvarno je zaslužio ocjenu '10', baš kao i broj na leđima. Svaka mu čast, a Rijeka ima razloga slaviti ovako veliku pobjedu', javio se Andrijašević za tportal.
Ono što sve navijače Hajduka može zabrinuti, osim što je njihova momčad bila neprimjetna, jest činjenica da je Marko Livaja ostao na klupi. Čudi li vas to?
Iskreno, ne toliko. Mislim da je sve bilo zbog rezultata. Kod 4:0 siguran sam da je Garcia shvatio da ga nema smisla uvoditi. još pogotovo jer Livaja ima neke loše uspomene na Rujevicu, gdje ga često vrijeđaju. Čak sam uvjeren da ga je trener htio sačuvati i od toga.
U najavi utakmice spomenuli smo kako je Hajduku ova reprezentativna pauza došla u lošem trenutku, a sada mu se dogodi i ovaj poraz. Koliko će ih sada to sve poremetiti?
Da, spominjali smo taj dvosjekli mač i što se može dogoditi. Opet, derbi uvijek može otići na jednu ili drugu stranu. Međutim, ovakav poraz s pet golova može poljuljati ekipu. Mislim da je Hajduk bio u puno lošijem izdanju nego smo ga navikli gledati. I može se dogoditi loša utakmica, ali kada izgubiš derbi, i to posebno na ovakav način, onda moraš odmah pokazati karakter, to jest u sljedećoj utakmici odigrati puno bolje.
Rijeci bi pak ova pobjeda mogla biti veliki zamašnjak?
Da, slažem se. Nije samo što su pobijedili u derbiju, već način na koji su pobijedili je impresivan. I pokazali su da prošle godine nisu slučajno bili prvaci. Tim prije što je dosta igrača od prošle sezone ostalo. I sigurno ova pobjeda može biti veliki zaokret Rijeke. Hajduk i Dinamo su joj dosta odmakli, ali treće mjesto nije nedostižno, bježi joj svega, mislim, četiri boda. Ovo će joj sigurno pomoći da krene još jače.