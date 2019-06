Igor Karačić od Vardara se oprostio emotivnim govorom; hrvatskog reprezentativca suigrači nosili na ramenima

Rukometaši skopskog Vardara u nedjelju su u Kölnu osvojili svoj drugi naslov prvaka Europe, u finalu su bili bolji od mađarskog Veszprema 27:24, a junak veličanstvene pobjede bio je hrvatski reprezentativac Igor Karačić te je proglašen i najboljim igračem završnog turnira

No dečki su, bez obzira na to što plaće i premije nisu vidjeli već nekoliko mjeseci, odigrali junački do kraja. I to kako, prvo su izborili Final Four Lige prvaka preko favoriziranog Pick Szegeda, potom su u Kölnu u polufinalu sredili Barcelonu 29:27, a potom je u velikom finalu pao Veszprem.

A junak tih pobjeda bio je nitko drugi nego hrvatski reprezentativac Igor Karačić, na kraju nagrađen kao najbolji (MVP) igrač završnog turnira! Nažalost, momčad Vardara u ovom sastavu više nikad neće zaigrati, većina je igrača već pronašla novi angažman; Karačić će tako nastaviti karijeru u poljskom Kielceu...

>> Definitivan završetak jedne lijepe rukometne priče; 2017. godine pokorili su Europu, a sada se klub raspada

'Odlazim, moram... Moje pitanje je riješeno kad je klub dao signal da više neće postojati. U tom trenutku mi je jednostavno dao zeleno svjetlo jer su mislili da će se ugasiti, tako da sam u tom trenutku morao pronaći pravo rješenje za sebe. Međutim, nema problema. Nadam se da će Vardar opstati i pronaći pravo rješenje', rekao je Igor Karačić nakon pobjede u finalu.

Titula najboljeg igrača završnog turnira najbolje pokazuje kakav je rukomet igrao Igor Karačić, bez obzira na sve probleme s kojima su se on i suigrači susretali ove sezone...