Cindrić potvrđen kao veliko pojačanje Barcelone: Prilika da postane najbolji rukometaš svijeta

Hrvatski rukometni reprezentativac Luka Cindrić prešao je iz poljskog Kielcea u španjolskog prvaka Barcelonu, rekao je Barcelonin trener Xavi Pascual.

'Da, doveli smo ga, no o tome ćemo govoriti nakon ovog vikenda kada nam prođe Final Four', rekao je Pascual za katalonsku radijsku postaju RAC1 a onda je to ponovio i novinarima u Kölnu.