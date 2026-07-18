Ibrahimović poludio zbog vijesti koja je šokirala Europu: 'To odmah mora prestati'

Legendarni švedski napadač već se ranije kritički osvrtao na iznose koje engleski klubovi plaćaju za igrače koji još nisu dosegnuli sam vrh svjetskog nogometa, a Rogersov transfer očito je bio kap koja je prelila čašu.

'Moraju odmah prestati s ovim. Ne vrijedi svaki igrač 100 milijuna. Ovo već izmiče kontroli', poručio je Ibrahimović.

Posebno mu smeta to što je Rogers do ovakve tržišne vrijednosti stigao nakon samo jedne vrhunske sezone.

'Ne vrijedi svaki igrač 100 milijuna nakon jedne dobre sezone. Pitam se koliko onda vrijede Lamine Yamal, Vinicius Junior i Michael Olise ako Rogers vrijedi 117 milijuna funti', dodao je Šveđanin.

Ibrahimović se potom osvrnuo i na način na koji engleski mediji predstavljaju domaće igrače, smatrajući da se njihove kvalitete nerijetko prenaglašavaju.

'Njihovi mediji vole ih dizati u nebesa i od njih stvarati velike zvijezde. Misle da su bolji od svih ostalih, ali poraz od Argentine bio im je surovo suočavanje sa stvarnošću. Premier ligu kvalitetnom čine stranci', zaključio je Ibrahimović.

Rogers je nogometni put započeo u West Bromwich Albionu, nakon čega je potpisao za Manchester City. Kod Pepa Guardiole nije dobio pravu priliku pa je iskustvo skupljao na posudbama u Lincolnu, Bournemouthu i Blackpoolu.

Njegov ozbiljniji uspon počeo je u sezoni 2023./2024., kada je odličnim igrama u dresu Middlesbrougha privukao pozornost Aston Ville. Middlesbrough će od njegova novog transfera navodno zaraditi oko 30 milijuna eura, nakon što je već ranije uprihodio gotovo 20 milijuna njegovim odlaskom u Birmingham.

Engleski reprezentativac u posljednje je dvije godine za Aston Villu odigrao 125 utakmica te postigao 31 pogodak uz 29 asistencija. Dok klubovi iz Premier lige iz prijelaznog roka u prijelazni rok pomiču financijske granice, Ibrahimović upozorava da nogometno tržište sve više gubi dodir sa stvarnošću.

Tako visoke odštete ne povećavaju samo troškove klubova nego stvaraju i golem pritisak na igrače. Rogers će od prvog nastupa morati nositi teret iznosa koji je Chelsea platio za njega, a svaki njegov potez bit će analiziran kroz prizmu 117 milijuna funti.

Ibrahimović smatra da se pritom gubi osnovna nogometna logika. Podsjetio je da su najveće svjetske zvijezde u prošlosti mijenjale klubove za iznose koji su se tada činili ogromnima, ali ni približno nisu dosezali današnje brojke za igrače koji se tek trebaju dokazati na najvišoj razini.

Klubovi tako ulaze u začarani krug: Preplaćuju igrače, a zatim ih moraju prodavati za još veće iznose kako bi uravnotežili poslovne knjige.