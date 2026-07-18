Bivši engleski reprezentativac šokiran odlukom Tuchela pred utakmicu za treće mjesto

'Nevjerojatno je teško podići se nakon razočaranja i poraza u polufinalu. Iznenađen sam što, s obzirom na borbu za Zlatnu kopačku, od početka ne igraju ni Harry Kane ni Jude Bellingham ', rekao je Murphy.

Dodao je da rezultat protiv Francuske ne može izbrisati način na koji je Engleska ispala.

'Nisam siguran da će išta što Engleska napravi danas utišati kritike s kojima se Tuchel suočava. Ispali su bez pravog otpora.'

Murphy je potom izrekao najtežu ocjenu:

'Mislim da će zadržati posao, ali ne mislim da bi trebao. Doživjeli smo neuspjeh na isti način kao i ranije.'