Bivši engleski reprezentativac šokiran odlukom Tuchela pred utakmicu za treće mjesto

sp u nogometu

Bivši engleski reprezentativac šokiran odlukom Tuchela pred utakmicu za treće mjesto

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 18.07.2026 23:04
  • Objavljeno 18.07.2026 u 23:04
tportal
Izvor: EPA / Autor: Jose Mendez
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Kritike na račun Thomasa Tuchela ne prestaju ni uoči utakmice Engleske i Francuske za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu. Posebno oštar bio je Danny Murphy, bivši engleski reprezentativac i stručni komentator BBC-ja, koji smatra da njemački trener više ne bi trebao voditi reprezentaciju.

'Nevjerojatno je teško podići se nakon razočaranja i poraza u polufinalu. Iznenađen sam što, s obzirom na borbu za Zlatnu kopačku, od početka ne igraju ni Harry Kane ni Jude Bellingham', rekao je Murphy.

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Dodao je da rezultat protiv Francuske ne može izbrisati način na koji je Engleska ispala.

'Nisam siguran da će išta što Engleska napravi danas utišati kritike s kojima se Tuchel suočava. Ispali su bez pravog otpora.'

Murphy je potom izrekao najtežu ocjenu:

'Mislim da će zadržati posao, ali ne mislim da bi trebao. Doživjeli smo neuspjeh na isti način kao i ranije.'

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