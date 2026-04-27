Hrvatski vratar junak je Istanbula: Zaustavio Beşiktaş i dobio sjajnu ocjenu

Povremeni hrvatski reprezentativac upisao je čak sedam obrana, sačuvao mrežu netaknutom i bio najzaslužniji što je njegova momčad iz Istanbula odnijela vrijedan bod.

Beşiktaş je imao inicijativu i pokušavao slomiti otpor gostiju, ali na vratima Karagümrüka stajao je raspoloženi Grbić. Hrvatski vratar za svoj je nastup dobio ocjenu 8.8 prema Sofascoreu, što mu je drugi najbolji učinak otkako se vodi evidencija.

Zanimljivo, najbolju ocjenu karijere prema Sofascoreu također je ostvario ove sezone baš protiv Beşiktaşa. Tada je dobio 9.6, iako je Karagümrük izgubio 2:0. Ovaj put njegova sjajna partija imala je i rezultatsku vrijednost - donijela je momčadi bod protiv jednog od najvećih turskih klubova.

Iako ovaj bod neće bitno promijeniti tešku situaciju Karagümrüka u borbi za ostanak, Grbićeva sezona zaslužuje posebnu pažnju. Tri kola prije kraja njegova momčad zaostaje sedam bodova za Eyupsporom, koji drži spasonosno 15. mjesto, pa je ostanak u ligi i dalje vrlo daleko.

No Grbić je, unatoč lošoj sezoni kluba, jedna od najpozitivnijih priča Karagümrüka. U Tursku je stigao prošlog ljeta na posudbu iz Sheffield Uniteda kako bi ponovno pronašao kontinuitet i minute, a upravo je to i dobio. Ove sezone skupio je već 30 nastupa za Karagümrük, a remi protiv Beşiktaşa bio mu je peta utakmica bez primljenog gola.