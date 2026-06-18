Evo koliko šanse analitičari daju BiH za prolazak u drugi krug

Momčad Sergeja Barbareza držala se do 74. minute i igrala izjednačenu utakmicu prije nego što je Manzambi zabio za 1:0. Šest minuta kasnije Muharemović je dobio crveni karton i u ludoj završnici Švicarci su razbili naše susjede.

Iako je doživjela težak poraz, BiH i dalje ima solidne izglede za plasman u drugi krug. Za to joj je neophodna pobjeda protiv Katara u zadnjem kolu koja u nekoj teoriji možda neće biti dovoljna, ali vjerojatnije je da hoće.

Platforma FootballMeetsData izračunala je da u izgledi BiH za prolazak skupine pali za 18.2 posto te sad iznose 49 posto. Za drugo mjesto BiH ima 17 posto izgleda, za treće 38, a za četvrto 44 posto.