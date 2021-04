Hrvatski nogometni savez izdao klubovima licence za sljedeću sezonu HT Prve lige, ali jedan je hrvatski prvoligaš nije dobio...

Hrvatski nogometni savez kao davatelj licence u prvom je stupnju završio Središnji postupak licenciranja klubova za natjecateljsku 2021/22. godinu za UEFA klupska natjecanja, uključujući UEFA Ligu prvakinja, te natjecanje u HT Prvoj ligi i u Drugoj HNL. Od sadašnjih prvoligaša licencu nije dobio Šibenik

Za sudjelovanje u UEFA klupskim natjecanjima (UEFA Liga prvaka, UEFA Europa ligi i UEFA Europa konferencijskoj ligi), UEFA Ligi prvakinja, natjecanjima Prve HNL te Druge HNL tražitelj licence treba ispunjavati kriterije koji nose oznaku 'A' i 'B' iz pet skupina kriterija: Sportski, Infrastrukturni, Administracije i Stručno osoblje, Pravni i Financijski, te za svako od prije spomenutih natjecanja dobiti odgovarajuću licencu, tj. UEFA Licencu, Licencu za UEFA Ligu prvakinja, odnosno Licencu za I. HNL i/ili Licencu za II. HNL.

Zbog posebnih okolnosti uslijed pandemije Covida-19 i radi ublažavanja njenih negativnih posljedica, temeljem relevantnih odluka Izvršnog odbora UEFA-e o izmjenama i dopunama Uefinog Pravilnika o licenciranju klubova i financijskom fair-playu, Pravilnik o licenciranju klubova HNS-a izmijenjen je i dopunjen odlukama Izvršnog odbora HNS-a od 17.12.2020. i 10.03.2021. Ove se izmjene i dopune odnose na način dostave dokumentacije i komunikaciju između HNS-a (u daljnjem tekstu: Davatelj licence) i klubova-tražitelja/primatelja licence, koja se obavlja isključivo elektroničkim putem. Izmjenama i dopunama Pravilnika od 10.03.2021. uvedena je posebna mjera u odnosu financijske kriterije koji reguliraju obveze prema zaposlenicima (kriterij F.03). Koristeći ovu posebnu mjeru, tražitelj licence može pod posebnim uvjetima do 30.06.2021. jednostrano odgoditi plaćanje obveza prema zaposlenicima a koje su nastale do 31.12.2020. i to do maksimalnog iznosa od 15% ukupnih izdataka za plaće u prethodnoj godini, pod uvjetom da je dokazao pad prihoda od domaćih natjecanja u 2020. u odnosu na 2019. godinu.