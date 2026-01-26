Hrvatska u strahu od čudesnog Slovenca: 'Nenormalna forma'

Hrvatska u strahu od čudesnog Slovenca: 'Nenormalna forma'

  • A.H.
  • Zadnja izmjena 26.01.2026 18:09
  • Objavljeno 26.01.2026 u 18:03
Blaž Janc
Blaž Janc Izvor: EPA / Autor: CORNELIUS POPPE/EPA
Hrvatska u utorak od 18 sati igra protiv Slovenije u trećem kolu drugog kruga Europskog prvenstva.

Bit će to utakmica nakon koje će se jedna reprezentacija približiti polufinalu, a druga udaljiti od njega.

'Stvarno su dosta brzi, igraju fantastičan rukomet, evo posebno Blaž Janc koji je u nenormalnoj formi', rekao je hrvatski rukometaš Ivano Pavlović o najboljem Slovencu.

'Svaku utakmicu su zabili najmanje 35 golova, to mislim da govori o njihovoj brzini, njihovom načinu igranja, tako da mislim da ćemo se dosta potrošiti za tu utakmicu. Trebamo se dobro spremiti, posebno psihički, da zaustavimo tu njihovu tranziciju.'

Janc je u pet utakmica zabio čak 30 golova uz postotak šuta od 68.2 posto. Najbolji hrvatski strijelac je Zvonimir Srna s 27 pogodaka.

Hrvatska u strahu od čudesnog Slovenca: 'Nenormalna forma'

