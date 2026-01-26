NAKON 13 GODINA...

Vijest koja će oduševiti sve fanove Michaela Schumachera

S.Š. / Hina

26.01.2026 u 18:54

Michael Schumacher
Michael Schumacher Izvor: EPA / Autor: RUNGROJ YONGRIT
Legenda Formule 1 Nijemac Michael Schumacher (57), koji je ozlijeđen u skijaškoj nesreći prije 13 godina, više nije prikovan za krevet, objavio je Daily Mail.

Schumacher je koncem prosinca 2013. doživio tešku nesreću tijekom rekreativnog skijanja u francuskom skijalištu Meribel. U jednom je trenutku izgubio kontrolu i glavom udario o kamen. Liječničke službe reagirale su odmah, helikopterom je prebačen u bolnicu u Grenobleu, gdje je podvrgnut hitnim operacijama i stavljen u induciranu komu.

Nažalost, Schumacher je pri padu zadobio oštećenje mozga, a njegovo zdravstveno stanje je strogo čuvana tajna, poznata samo užoj obitelji i nekolicini pouzdanih prijatelja.

Daily Mail je objavio kako sedmerostruki svjetski prvak u formuli 1, sada sjedi u invalidskim kolicima i može se voziti po svom imanju na Mallorci i rezidenciji Gland, na obali Ženevskog jezera.

O njemu se brine supruga Corinna, s kojom je u braku 30 godina, zajedno s timom medicinskih sestara i terapeuta koji ga 24 sata dnevno nadziru.

Pokušaji nekih bivših članova osoblja da prodaju njegove slike u teškom stanju rezultirali su njihovim osuđujućim presudama prošle godine.

