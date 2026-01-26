Abramović i Jeličić šokirani odlukom suca na Poljudu: 'Čudna situacija'

Sponzor rubrike
Hajduk je u 19. kolu SHNL-a izgubio na Poljudu 1:2 od Istre i sada zaostaje četiri boda za vodećim Dinamom.
Sudac Mateo Erceg utakmicu je produljio za sedam minuta i time razljutio navijače Hajduka. U završnici utakmice VAR je čak šest minuta pregledavao Hajdukov pogodak za 1:2.
Takva Ercegova odluka komentirala se i u emisiji Studio SHNL na MAXSportu.
'Malo je čudno... Šest minuta VAR provjera, a produžetak sedam. Realno je jedna minuta samo produžena, a bilo je izmjena, prekršaja. Ne znam, čudna situacija. Trebalo je biti 10-11 minuta', rekao je Domagoj Abramović.
'Premala nadoknada. Šest minuta ako je bilo ovo sa šestarom i ravnalom, zamjene, baklje. Ja bih rekao da je devet trebalo biti najmanje', dodaj je Joško Jeličić.