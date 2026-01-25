Evo što Talijani pišu o Modrićevom nastupu na Olimpicu; svi su složni u jednom...

Modrić, koji je odigrao svih 90 minuta, u 62. je minuti ubacio s lijevog krila na pet metara od domaćeg gola, a tamo je najviši u skoku bio De Winter i proslijedio lloptu u mrežu.

Na konačnih 1:1 iz kaznenog udarca je u 74. minuti poravnao Pellegrini.

A evo što talijanski mediji pišu o Modrićevoj prezentaciji na Olimpicu:

'Pomalo u ‘apneji’ u prvom poluvremenu. Pod pritiskom, teško uspijeva razigrati igru. Zatim raste, a s njim se popravlja i Milan. Sjajna primanja lopte, okomite lopte i potom savršeno ‘nacrtana’ lopta za De Wintera. Vrlo lijepa asistencija', napisali su na portalu Goal.com.

Il Messaggero je Modrića ovako opisao: 'Prvak i po želji s kojom pomaže obrani. Jednim zatvaranjem poput iskusnog stopera protiv Celika u završnici prvog poluvremena pokazao se ključnim. Potom još jednom 'iscrtava' asistenciju za De Winterovo vodstvo. Onaj stari velemajstor'.

'Paradoks večeri: po pitanju čiste kvalitete igre Hrvat nije bio na svojoj najvišoj razini, ali je doslovno bio čovjek-posvuda u veznom redu. Dobiveni duel kojim je zaustavio Celika u završnici prvog poluvremena vrijedi jako puno u ukupnoj slici utakmice', navodi calciomercato.com.