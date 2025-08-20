Hrvatska jedva pobijedila Dansku, Hezonja se ozlijedio

Hrvatska je tako,iako uz dosta muke, došla i do četvrte pobjede u skupini s Dancima i Norvežanima te premoćno uzela prvo mjesto u skupini.

Hrvatska je jako loše ušla u utakmicu i Danci su dobili prvu četvrtinu s 21-12, a sredinom druge četvrtine zaostatak je bio čak -13 (36-23). No, Mijatovićevi izabranici su se uozbiljili i serijom 13-2 došli na samo dva koša razlike (36-38).

Na početku drugog dijela Hrvatska je prvi put povela tricom Tonija Nakića (39-38), no opet je ušla u "crnu rupu", pa su Danci poveli sa sedam razlike. Ipak, u samoj završnici trećeg perioda Hrvatska dolazi do svoje igre, na krilima Darija Šarića i Mate Kalajdžića, i okončava četvrtinu vodstvom 60-57.

Tricom Šarića Hrvatska je u samoj završnici povela s 72-69, a potom su on i Roko Badžim ubačajima iz slobodnih bacanja odveli Hrvatsku do pobjede.

Kod naših je Šarić postigao 30 poena, 8 skokova i 3 asista, Karlo Matković je dodao 19 i 7 skokova, a Badžim 12 koševa i 5 asista. Dance je predvodio Bakkari Dibba s 19 koševa.

Hrvatska je s prvim mjestom u pretkvalifikacijama, u europskim kvalifikacijama osigurala igranje u skupini E s Njemačkom, Izraelom i Ciprom. Tri najbolje reprezentacije iz te skupine idu dalje i križaju se s najboljima iz skupine F, u kojoj su Latvija, Poljska te dvije reprezentacije iz pretkvalifikacijske skupine C u kojoj se nalaze Nizozemska, Austrija i Bugarska.