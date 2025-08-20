HNS gasi Sudačku komisiju?

Kako pišu 24sata , očekuje se da će nekih promjena u Sudačkoj komisiji sigurno biti, ali još se ne zna kakvih.

Jedna od opcija, iako najradikalnija, jest da se sudačka komisija do daljnjeg ukine. Moguće je da će se promijeniti njezin sastav ili da će funkcionirati na neki drugi način. No, u HNS-u su svi suglasni da ovako više - ne može.

Sudačka komisija na čelu s Francuzom Bertrandom Layecom svojim priopćenjima je često zbunjivala javnost. Ona su se nekad teško tumačila, a bilo je i bizarnih objašnjenja kao ono da je na derbiju Dinamo - Rijeka prošle sezone Toni Fruk jednostavno prebrzo trčao.

HNS želi izbjeći takve i slične situacije pa se očekuje da će na sjednici biti nekih, ako ništa drugo, onda novih smjernica o tome kako bi spomenuto tijelo trebalo raditi.