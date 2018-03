Higuain i Dybala u samo tri minute 'okrenuli' Tottenham i odveli Juve u četvrtfinale

Aktualni europski doprvak Juventus plasirao se u četvrtfinale Lige prvaka nakon što je u Londonu pobijedio Tottenham 2:1 poslije 2:2 iz prve utakmice...

Nakon što je u Torinu izvukao 2:2, Tottenham je na Wembleyu pred svojim navijačima vodio 1:0 i imao još niz sjajnih prilika, no Juve je u drugom dijelu okrenuo rezultat i izborio nastavak natjecanja.

Tottenham je imao priliku tek drugi put u svojoj povijesti izboriti plasman u četvrtfinale Lige prvaka. To mu je do sada uspjelo jedino 2011. kada je u osmini finala prošao Milan, ali je potom u četvrtfinalu ispao od Real Madrida. Londonski sastav je i ovoga puta bio korak do prolaza protiv jednog talijanskog sastava, ali nevjerojatni Juventus se izvukao iz ponora.

Tottenham je apsolutno dominirao u prvom poluvremenu i mogao je uvjerljivije voditi. Spursi su u prvih 45 minuta imali četiri sjajne prilike, a samo je Son tri puta mogao svladati Buffona. Koreanac je već u trećoj minuti imao odličnu priliku. Na lijevoj strani je prošao Barzaglia i pucao s desetak metara iskosa, ali je Buffon sjajno obranio. U 15. minuti 'zicer' je imao i Harry Kane koji je prošao Chiellinija, a zatim zaobišao i Buffona i iskosa s desne strane promašio prazna vrata. U 20. minuti ponovo je priliku imao Son. Pucao je glavom iz blizine, ali je Buffon ponovo obranio.

Svoju dominaciju Tottenham je okrunio u 39. minuti kada je Son napokon svladao Buffona. Trippier je ubacio s desne strane, a Son nespretno reagirao, ali dovoljno dobro da postigne pogodak.

U prvom poluvremenu bila su i dva sporna trenutka. Poljski sudac je vrlo lako mogao dosuditi kazneni udarca za oba sastava. U 13. minuti je Chiellini s poda igrao rukom, dok je u 17. minuti Vertonghen 'pokupio' Douglasa Costu u prodoru. I dok je Chiellinijeva ruka bila dvojbena, prekršaj domaćeg stopera je bio očit i poljski sudac Szymon Marciniak je teško oštetio torinsku 'Staru damu'.