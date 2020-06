Haubica iz Marofa u penziji; osvojio je sve što se može u rukometu, bio je član povijesne zlatne generacije, ali već ima nove planove

Pune 23 godine trajala je fantastična karijera jednog od najboljih hrvatskih rukometaša, Blaženka Lackovića (39). Ubojiti šuter nebeskog skoka s hrvatskom je reprezentacijom i klubovima za koje je igrao svih ovih godina osvojio sve što se osvojiti moglo, a sada se - kao posljednji iz zlatne generacije 2003. - umirovio. No njegova rukometna priča ovdje ne završava...

Stvarno je čudno to da Hrvatska nije osvojila više zlatnih medalja. No Francuzi su svih tih godina imali strašnu reprezentaciju. Je li postojao neki kompleks od Francuza, previše su nas puta Nikola Karabatić i Les Expertsi rastužili na velikim natjecanjima...

'Tko zna bih li uopće otišao na SP u Portugalu te 2003. godine da se Zvonimir Bilić nije ozlijedio. To ću zlato pamtiti, to mi je jedan od najdražih trenutaka u karijeri. Ma, znate, u cijeloj ću karijeri najsretnije trenutke pamtiti baš iz reprezentacije', prisjetio se Lacković, a u hrvatskom dresu s legendarnim brojem 6 odigrao je čak 195 utakmica i zabio 571 gol . Iz tog vremena datira i njegov nadimak - Haubica iz Marofa . Jer kad je Lac opalio iz svog prepoznatljivog skok-šuta, golmanima nije bilo spasa.

'Mogu reći da smo u svaku utakmicu protiv Francuza maksimalno išli, bacali se na glavu, svaka je ta utakmica bila tvrda, napeta, a nekad su oni jednostavno bili bolji. Ali to je sport, ne možeš uvijek pobjeđivati, koliko god to želio.'

'Privuklo me to što je Metković tada igrao Ligu prvaka jer je Zagreb bio kažnjen, a imali su i strašnu momčad. Da, nisam odigrao nijednu službenu utakmicu za njih, ali meni su samo ti treninzi bili veliko iskustvo. Na jednoj smo strani u vanjskoj liniji igrali Balić, Vukas i ja, a na drugoj Dominiković, Goluža i Metličić. Ivica Obrvan bio je trener', prisjetio se Lacković dana u Metkoviću.

Prebogatu karijeru u kojoj je s klubovima za koje je igrao osvojio ukupno 18 trofeja, a onaj najvažniji s HSV-om 2013. godine - Ligu prvaka. Bilo je tu uspona i padova, takav je sport, s Flensburgom je 2007. godine izgubio finale Lige prvaka, no jedan ga poraz posebno boli...

'Finale Svjetskog prvenstva 2009. godine protiv Francuske u zagrebačkoj Areni definitivno je najteži trenutak moje karijere. U Hrvatskoj, u Zagrebu, igrali smo finale i pred našim navijačima trebali smo uzeti taj pehar, ali nažalost nismo. Igrali smo fantastičan rukomet tada, svi smo toliko željeli zlato. I onda nam se u finalu opet ukažu Francuzi. Definitivno mi je to jedan od najtežih poraza u karijeri', priznao je legendarni Lac i nastavio:

'Ali puno smo uspjeha postigli do tada i nakon toga, tako da svejedno možemo biti ponosni na sve medalje koje smo osvojili s reprezentacijom. To su definitivno najdraži trenuci u karijeri, baš smo bili prava ekipa, stvorila se kemija među nama, atmosfera je bila sjajna, baš vrhunska, a još su nas više zbližili dobri rezultati. No u isto vrijeme jako se dobro znala hijerarhija, tko je tko u momčadi, na terenu i izvan njega. Trzavice? Da, bilo ih je, to je normalno, ali bile su pozitivne, one su ojačale naše zajedništvo.'