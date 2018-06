Harry Kane spasitelj Engleza; zabio je u 91. minuti za tešku pobjedu protiv Tunisa

U susretu 1. kola skupine G na Svjetskom nogometnom prvenstvu Engleska je svladala Tunis 2:1. Strijelac oba gola za Englesku bio je kapetan Harry Kane (11, 90+1), dok je gol za Tunis zabio Ferjani Sassi (35) iz jedanaesterca

Engleska je silovito krenula u utakmicu i za takav pristup bila nagrađena ranim vodstvom. U 11. minuti je nakon jednog udarca iz kuta najviši u skoku bio Stones , no njegov je udarac glavom bravurozno zaustavio Hassen , no na njegovu i žalost Tunižana lopta je pala na nogu engleskom kapetanu Harryju Kaneu koji je uspio pospremiti loptu u mrežu.

Nakon postignutog pogotka Englezi su usporili ritam i tako dopustili Tunižanima da uspostave ravnotežu na terenu. Ipak, afrički predstavnici nisu kroz igru uspijevali ozbiljnije zaprijetiti Pickfordovim vratima samo da bi u 33. minuti Walker neshvatljivo udario Ben Youssefa u vlastitom kaznenom prostoru pa je Tunis praktički ni iz čega stigao do kaznenog udarca. Sassijev udarac bio je iznimno precizan, pa ga Pickford, iako je pogodio stranu, nije uspio zaustaviti.

I prije postignutog pogotka Engleska je imala dvije sjajne prilike za pogodak. Već u 3. minuti Henderson je izbacio Allija na desnom krilu, ovaj se sjurio u kazneni prostor i uposlio Lingaarda čiji je pokušaj iz velike blizine odlično zaustavio Hassen. Samo minutu potom Lingaard je prošao po lijevoj strani te dodao Sterlingu , no ovaj je s pet metara promašio prazan gol.

Engleska je u posljednjih 10 minuta prvog poluvremena stvorila još dvije odlične prilike za pogodak, no Stones je nakon velike gužve u tuniskom kaznenom prostoru u 39. minuti promašio 'zicer' s pet metara, da bi u 44. minuti Lingaard stigao do lopte prije pričuvnog tuniskog vratara Bena Mustaphe, no njegov udarac zaustavila je vratnica.

U nastavku je Tunis mnogo bolje uspijevao zatvoriti prilaze svom golu pa Engleska više nije imala toliko izglednih situacija za postizanje pogotka. No, veliki pritisak Engleske urodio je pobjedničkim pogotkom kojega je postigao kane u prvoj minuti sudačke nadoknade. Nakon još jednog kornera Maguire je nadskočio tuniske stopere i prebacio loptu na drugu vratnicu gdje je Kane ostao nečuvan te ju proslijedio u mrežu za zasluženu pobjedu.