Mertens i Lukaku probili 'bunker' Panamaca za uvjerljivu pobjedu 'crvenih vragova'

U prvoj utakmici skupine G na Svjetskom nogometnom prvenstvu Belgija je u Sočiju svladala debitanta Panamu 3:0. Čvrste Panamce 'crveni vragovi' uspjeli su nadigrati tek u drugom dijelu utakmice u kojemu su pala i sva tri gola...

Jedan od favorita ovog prvenstva Belgija tek je u drugom poluvremenu uspjela srušiti 'bunker' Paname i to sjajnim udarcem Driesa Mertensa u 47. minuti , a još je dva dodao Romelu Lukaku (69, 75) .

Tijekom prvog poluvremena Belgija je imala nadmoć, no vrlo je rijetko uspijevala zaprijetiti Penedu na panamskom golu iako je susret mogao krenuti u povoljnom smjeru za 'crvene vragove' već u samom otvaranju. No, nakon lijepe akcije u kojoj je lopta kao po koncu prešla s desne na lijevu stranu uslijedio je preslab udarac Carasca kojega je panamski golman lakoćom ukrotio. Do kraja prvog poluvremena Belgija je stvorila još samo dvije izglede situacije pred suparničkim vratima, u 21. minuti je panamski kapetan Torres u posljednjem trenutku izbio loptu ispred Lukakua koji je čekao loptu na drugoj vratnici, dok je Mertensov pokušaj s vrha kaznenog prostoru 40. minuti prohujao pored vratnice.

Ono što nije uspjelo Mertensu krajem prvog poluvremena, jest početkom drugog. Panamska obrana uspjela je presjeći centaršut prema glavi Lukakua, no lopta je pala idealno na volej Mertensu, a napadač Napolija je izvrsnim udarcem pogodio sam gornji desni kut nemoćnog Peneda.