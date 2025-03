Hajdukova legenda: Dinamo je još dobro i prošao. Evo što zamjeram Gattusovim igračima

Dva puta je Dinamo vodio, ali su Splićani uzeli bod kod velikog rivala čime su ponovno stigli na bod minusa od vodeće Rijeke. Dinamo zaostaje za Rijekom sedam bodova, a za Splićanima šest bodova.

'Hajduk je bio bliži pobjedi, ali u drugom poluvremenu kao da je stao. Zapravo, imao je Hajduk puno poluprilika i tek možda jednu pravu, onu Livajinu s početka utakmice, kada je promašio lijevom nogom. Što mi je zapravo čudno, jer Livaja sjajno puca i lijevom i desnom nogom. Sve ostale su bile nekakve poluprilike', rekao je na početku razgovora za tportal legendarni napadač Bilih, Zlatko Vujović.

'Hajduk me zapravo ugodno iznenadio, jer nije se došao braniti u Zagreb, već napadati i tražiti put do pobjede. No, ponovile su se i greške iz prijašnjih utakmica, kada je obrana znalo loše reagirati. Posebno kod prvog gola. Lopta prolazi, svi čuvaju igrača a nitko ne gleda kako bi presjekao tu loptu. I onda Baturina, sam samcat na drugoj strani prima loptu. To su velike greške. I kod drugog gola, Prpić gubi loptu, dupli pas, i OK velika sreća Pierrea-Gabreila, no zabio je gol. To se jednostavno ne smije događati'.