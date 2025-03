Gattuso: U Splitu je zrak težak, teško je disati. Ujutro se probudim i pitam se gdje sam

Dinamo je poveo u 5. minuti golom Martina Baturine, a Hajduk je izjednačio u 31. autogolom Bartola Franjića. Ronael Pierre-Gabriel je vratio Dinamo u vodstvo u 48. minuti, a bod Hajduku, koji je u završnici igrao s dva igrača više, donio je Filip Krovinović u 90. minuti. Evo što je nakon utakmice rekao Hajdukov trener Gennaro Gattuso.

Jeste li zadovoljni rezultatom i jeste li očekivali bolji Dinamo?

Jesam. Derbi su specifične utakmice i nije lako igrati protiv Dinama. I mi i Dinamo smo došli nakon teških poraza. Dinamo ima tehnički jako dobre igrače, ali je bio u negativnom nizu. Imali smo dobar pristup, to mi se jako svidjelo, a primili smo dva gola iz naše dvije greške. Imali su dva udarca na gol. Mogli smo na kraju izaći s boljim rezultatom, a do kraja prvenstva je ostalo 12 utakmica. Tu smo Rijeka, Dinamo i mi i bit će prvak onaj koji će imati toplo srce i svježe noge.

Jeste li znali da možete zamijeniti Lučića s obzirom da je bila riječ o teškoj ozljedi?

Znali smo, pričali smo na klupi, ali Lučić je rekao da je sve u redu i rekao je Uremoviću da može igrati.

Hajduk je jako dobro reagirao nakon primljenoga gola, dobro se vratio i nakon drugog i zašto ne može tako igrati češće?

Teško je tako igrati u kontinuitetu u ovoj ligi. Sami vidite da su tereni uglavnom apsurdni i na njima nema smisla igrati nogomet niti se nadigravati. Prisiljeni smo mijenjati stil nogometa, nekad i za vrijeme utakmica. Mnogi igrači također trebaju iskustva, neki od njih su jako mladi. Prpić je u prošloj utakmici napravio dvije greške. Na klupi imam Eleza i bilo bi mi najlakše maknuti Prpića i staviti Eleza, ali to neću napraviti. Kad gledam Prpića kao da vidim mladog sebe; i ja sam griješio, ali sam imao trener koji su vjerovali u mene. Ti igrači su vrijedni čekanja i onda će doći i kontinuitet.

Zašto ste nakon utakmice poludjeli na Prpića kod tunela?

Nisam vikao samo na njega nego na sve igrače. Ja sam za vrijeme karijere provodio dosta vremena u problemima nakon utakmice i u svađama. Sad kao trener imam malo drukčiji pogled na nogomet. Kad utakmica završi, igrači moraju u svlačionicu i ići pozdraviti igrače. Nikakva naguravanja, nikakve svađe jer to može rezultatirati žutim kartonima.

Je li ikad igrao pred ovoliko pirotehnike?

Nekad i ne mogu shvatiti zašto se te baklje bacaju u teren i zašto su prekidi 12 ili 14 minuta, ali to je očito u hrvatskoj kulturi i to moram prihvatiti. Odigrao sam 28 derbija protiv Intera, igrao sam Old Firm i bio sam u vatrenim atmosferama... Jako sam ponosan što sam odradio ovdje već tri derbija. Osjeti se rivalstvo i ponosan sam da sam bio dio toga.

Možda bi vam odgovaralo da samo s Dinamom igrate budući da niste izgubili nijedan derbi ove sezone?

Ne, nikako. Ne želim davati nikakve savjete mom prijatelju Cannavaru, on radi dobar posao. Imam veliko poštovanje prema Dinamu koji je u negativnom nizu, ali koji je velika momčad. Ne bi oni slučajno osvojili 11 bodova u Ligi prvaka i osvojili 19 titula u 20 sezona slučajno. Veliko moje poštovanje.

Kako će nadomjestiti Livaju, kojeg neće biti u sljedećem kolu?

Što reći o Marku... Nemoguće je naći zamjenu za njega. Vidjeli smo Goricu protiv Rijeke, ostavili su ih bez udarca na gol. Pokušat ćemo nekako složiti momčad. Rakitić nije trebao igrati, ali je stisnup zube. Kalik se nije osjećao dobro, a Lučić je uzimao tablete protiv bolova jer ga boli palac. Hvala njima i svim drugim igračima.

Talijanskim trenerima ne ide baš u SHNL-u. Coppitelli teško živi, Cannavaro također, vi ste jedini sigurni?

Nikad se ne osjećam sigurnim, a da biste to shvatili morate živjeti u Splitu. Želim svu svoju energiju usmjeriti prema momčadi. Igrao sam pred brojnim navijačima i jakim skupinama kao u Marseilleu i Napoliju, ali nekad se ujutro probudim i pitam se gdje sam. Težak je zrak, teško je disati, ali sam si rekao 'budi miran, usmjeri energiju na momčad'. Jako je teško shvatiti kako je biti trenerom Hajduka i mogu reći da je to jedan od najtežih poslova na svijetu.