Cannavaro: Ja mogu sutra otići, nema problema. No, koliko trenera ćete promijeniti?

Dinamo je poveo u 5. minuti golom Martina Baturine, a Hajduk je izjednačio u 31. autogolom Bartola Franjića. Ronael Pierre-Gabriel je vratio Dinamo u vodstvo u 48. minuti, a bod Hajduku, koji je u završnici igrao s dva igrača više, donio je Filip Krovinović u 90. minuti. Evo što je nakon utakmice rekao Fabio Cannavaro.

Kako ste vidjeli utakmicu?

Pfff... Osjećaj nije dobar jer ne možemo raditi toliko grešaka. Previše su nas koštale dosad, a i danas. Kontrolirali smo utakmicu, pokušali smo igrati, možda smo i prerano zabili gol. U poluvremenu sam rekao igračima da moramo biti bolji i bili smo u nastavku, ali kad dobiješ takva dva žuta kartona uvijek je teško. S jednim igračem manje je teško igrati, s dvojicom još više. No, borili smo se, pokušavali smo i to je važno jer moramo shvatiti da ne smijemo odustati.

Kako ste vidjeli najveći hrvatski derbi, navijače i sve?

Derbi, puno tenzija, puno adrenalina. Prekidi nikom ne odgovaraju i možda bi savez trebao promijeniti neka pravila. Bilo je ovo kao Nova godina u Napulju. Treniraš za ovakve utakmice, igraš nogomet zbog ovakvih utakmica. Svi žele igrati takve utakmice, Bruno i Mišić su inzistirali da ih stavim na klupu. Svatko želi biti dio ovog derbija. Volio bih da je svaka utakmica ovakva.

Jeste li ljuti zbog crvenih kartona?

Ma, ne. Ne mogu sad ja ništa prigovoriti Kangi u prošlom kolu ili Ristovskom. To su moje greške jer sam predugo čekao da promijenim Ristovskog. To je moja greška.

Činilo se kao da ste stali nakon prvoga gola kao i nakon drugog, zašto?

Vodiš 2:1 i možda se bojiš da primiš drugi gol... U prvom poluvremenu smo pokušavali, trudili smo se, ali nekad igramo previše na te duge lopte Theophile-Catherinea i nismo nalazili neki prostor. Kad povedeš, možda si malo konzervativniji. Rekao sam igračima u poluvremenu da se opuste. Mi smo momčad koja mora igrati nogomet. No, razumijem ih, važnost utakmice, a teško je s igračem manje igrati.

Što se dogodilo nakon utakmice?

Nisam vidio ništa, to je derbi.

Koja je bila ideja s Pierre-Gabrielom na desnom krilu s obzirom da imate puno desnih krila?

Stavio sam ga na krilo jer je jako dobar i u defenzivi. Zabio je gol pa valjda nije bila toliko loša ideja.

Ova utakmica vas je mogla vratiti u igru, kako dalje?

Najvažnije je da nam se vrate svi igrači. Znam koliko zaostajemo, ali isto tako znam da nije lako igrati bez najvažnijih igrača. Moramo ići utakmicu po utakmicu i samo tako možemo nešto napraviti. Sad imamo tjedan dana do sljedeće utakmice i moramo shvatiti da imamo 12 finala do kraja sezone. Utakmicu po utakmicu...

Osjećate li pritisak?

Naravno. Ako ne napraviš rezultat, ideš kući. Tako je to u nogometu. Moj posao je da momčad bude bolja, da napredujemo, ali isto tako znam da ne mogu ostati ovdje ako gubim utakmice. Mi smo Dinamo, moramo pobjeđivati. U teškoj smo situaciji jer kao da se bojimo, povlačimo se tako da imamo jako puno stvari na kojima moramo raditi.

Je li Dinamo najkvalitetnija momčad u ligi?

Trenutačno ne. Treći smo na tablici, što vi mislite? Znam da imam dobre igrače, ali mi moramo biti puno bolji.

Rijeka, Osijek, Hajduk... Osjećate li kao da vam je svaka utakmica biti ili ne biti?

I prije tih utakmica sam to osjećao. Uvijek je ovdje pritisak i to je sasvim normalno. No, i to nema veze sa mnom, koliko trenera želite promijeniti? Ja mogu sutra otići, nema problema, ali... Razumijete? Ako nemate dobru bazu, past ćete čak i ako osvojite 19 titula u 20 utakmica. Morate mijenjati stvari, momčad mora rasti. Ja sigurno neću odustati, to je nemoguće. Ja jamčim samo rad, a rezultat ovisi o puno toga.