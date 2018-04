Hajdukov predsjednik ljutiti na suce jer su oštetili Lokomotivu?!

Nogometaši Hajduka u subotu su na svom stadionu pobijedili Lokomotivu 1:0. Prema igri na terenu i zasluženo, međutim ostao je sporan detalj, kada je Radonjić postigao pogodak a sudac Batinić nije ga priznao zbog navodnog zaleđa

'Ovaj put se dogodila evidentna pogreška linijskog suca na štetu našeg protivnika. Nismo ti koji će ukazivati na pogreške isključivo kad su našu štetu. Cijelo vrijeme upozoravamo na kvalitetu suđenja. Nisam sretan kad sudačka pogreška utječe na rezultat utakmice. Pogrešaka ima u svakoj ligi, no kvalitetnim ustrojem sudačke organizacije i jasnim kriterijima po kojima će sudac koji npr. nije dosudio penal za nas u polufinalu kupa, a što je vidio cijeli stadion biti adekvatno sankcioniran, kao i onaj koji je napravio ovu pogrešku', rekao je predsjednik Hajduka Ivan Kos, prenosi Dalmatinski portal .

Trener Lokomotive Goran Tomić je rekao:

'Unaprijed bih se ispričao sucima, mislim da je gol Radonjića bio regularan. Imali smo prije ovoga dva nedosuđena jedanaesterca protiv Cibalije i Osijeka, ako se ovo treću utakmicu dogodilo, onda je to stvarno previše. Ako smo oštećeni danas, onda je to već treća utakmica zaredom da se utječe na rezultat. Borimo se za ostanak i to bi bilo stvarno previše'.

Trener Hajduka Željko Kopić nije htio previše o spornoj situaciji.

'Ja sam bio na sasvim suprotnoj strani, znate da ne volim komentirati suđenje. Kad se sjetim nekih odluka kontra nas, naravno da te to frustrira'.