Gvardiol izludio navijače Chelseaja: 'Zašto je uvijek ovako moćan protiv nas?'

Joško Gvardiol nastavlja briljirati u dresu Manchester Cityja. U 18. kolu Premier lige City je na Etihadu ugostio Chelsea, a hrvatski reprezentativac odigrao je sjajno prvo poluvrijeme.
Osim što je bio standardno siguran i dominantan u igri u polju, Gvardiol je u 19. minuti fantastičnim blokom zaustavio praktički siguran pogodak Estevãa, izazvavši oduševljenje domaćih navijača i očaj kod gostujućih.
Njegova reakcija nije prošla nezapaženo ni među navijačima Chelseaja, koji su se oglasili na društvenim mrežama. Jedan od komentara posebno se istaknuo:
‘Zašto Gvardiol uvijek igra kao Maldini u najboljim danima baš protiv Chelseaja? Ima li on neki osobni problem s Chelseajem?’
Navijači Cityja također su nahvalili Gvardiola.
'Najbolji stoper na svijetu, svaka čast, Joško!', 'Ovaj čovjek može sve – braniti, zabiti, voditi ekipu'. 'Hvala ti, Gvardiol, spasio si nas i danas!', 'Kad City treba lidera – on se pojavi.'
Gvardiol je zbog ozljede morao napustiti igru u 51. minuti.