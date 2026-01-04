sjajna utakmica

Gvardiol izludio navijače Chelseaja: 'Zašto je uvijek ovako moćan protiv nas?'

S.Č.

04.01.2026 u 19:52

Joško Gvardiol
Joško Gvardiol Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot
Joško Gvardiol nastavlja briljirati u dresu Manchester Cityja. U 18. kolu Premier lige City je na Etihadu ugostio Chelsea, a hrvatski reprezentativac odigrao je sjajno prvo poluvrijeme.

Osim što je bio standardno siguran i dominantan u igri u polju, Gvardiol je u 19. minuti fantastičnim blokom zaustavio praktički siguran pogodak Estevãa, izazvavši oduševljenje domaćih navijača i očaj kod gostujućih.

Njegova reakcija nije prošla nezapaženo ni među navijačima Chelseaja, koji su se oglasili na društvenim mrežama. Jedan od komentara posebno se istaknuo:

‘Zašto Gvardiol uvijek igra kao Maldini u najboljim danima baš protiv Chelseaja? Ima li on neki osobni problem s Chelseajem?’

Navijači Cityja također su nahvalili Gvardiola.

'Najbolji stoper na svijetu, svaka čast, Joško!', 'Ovaj čovjek može sve – braniti, zabiti, voditi ekipu'. 'Hvala ti, Gvardiol, spasio si nas i danas!', 'Kad City treba lidera – on se pojavi.'

Gvardiol je zbog ozljede morao napustiti igru u 51. minuti.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

