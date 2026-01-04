Gvardiol izludio navijače Chelseaja: 'Zašto je uvijek ovako moćan protiv nas?'

Osim što je bio standardno siguran i dominantan u igri u polju, Gvardiol je u 19. minuti fantastičnim blokom zaustavio praktički siguran pogodak Estevãa, izazvavši oduševljenje domaćih navijača i očaj kod gostujućih.

Njegova reakcija nije prošla nezapaženo ni među navijačima Chelseaja, koji su se oglasili na društvenim mrežama. Jedan od komentara posebno se istaknuo:

‘Zašto Gvardiol uvijek igra kao Maldini u najboljim danima baš protiv Chelseaja? Ima li on neki osobni problem s Chelseajem?’