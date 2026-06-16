Guardian danas objavio jedan od najljepših tekstova o Modriću ikad: 'Muči nas već 20 godina. Može li to napraviti još jednom?'

Ima 40 godina, igra svoje posljednje veliko natjecanje ili barem posljednje Svjetsko prvenstvo, ali za Engleze njegovo ime i dalje nosi posebnu težinu. Guardian mu je uoči utakmice posvetio veliki tekst pod naslovom: 'Luka Modrić muči Englesku već 20 godina. Može li to napraviti još jednom?'

To je pitanje koje u Engleskoj ne zvuči samo kao najava utakmice. Zvuči kao podsjetnik na dva desetljeća neugodnih sjećanja.

Od Maksimira do Moskve

Guardian podsjeća da je Modrić prvi put protiv Engleske igrao još 2006. godine u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Bila je to ona čuvena utakmica u Maksimiru, u kojoj je Hrvatska pobijedila 2:0, a autogol Garyja Nevillea nakon promašaja Paula Robinsona postao jedan od najbizarnijih trenutaka engleske reprezentativne povijesti.

Modrić tada još nije bio apsolutni vođa Hrvatske, ali je, piše Guardian, upravo ta večer označila početak ere koja će hrvatsku reprezentaciju pretvoriti u jednu od najuspješnijih na svijetu.

Godinu dana kasnije stigla je još bolnija engleska rana. Wembley 2007., kiša, Steve McClaren pod kišobranom i Hrvatska koja je pobijedila 3:2 i izbacila Englesku s Eura. Englezima je za plasman bio dovoljan bod, Hrvatskoj rezultatski nije trebalo ništa, ali momčad Slavena Bilića odigrala je utakmicu koja je ušla u legendu.

Guardian taj susret opisuje kao jedan od ključnih trenutaka u razvoju Hrvatske. Pobjeda je, pišu, psihološki oblikovala momčad i dala joj ogroman poticaj samopouzdanja.

A onda je došla Moskva 2018.

Engleska je povela u polufinalu Svjetskog prvenstva, sanjala finale i vjerovala da se 'nogomet vraća kući'. Hrvatska se vratila, izdržala, okrenula utakmicu u produžetku i prvi put u povijesti ušla u finale SP-a. Modrić možda nije imao najvidljiviji potez utakmice, ali je tada već bio vođa generacije koja je odbijala pasti.

'Nema Modrićeve generacije, postoji Modrićeva era'

Najljepši dio Guardianova teksta je teza da se u slučaju Hrvatske ne može govoriti o Modrićevoj generaciji, nego o Modrićevoj eri.

Igrači su se mijenjali, izbornici su dolazili i odlazili, ali Modrić je ostao konstanta. Guardian ga opisuje gotovo kao putnika kroz vrijeme koji povezuje hrvatsku prošlost, sadašnjost i budućnost.

To je možda i najbolji opis njegova utjecaja na reprezentaciju. Modrić nije samo kapetan ni samo najveći igrač. On je nit koja spaja sve hrvatske uspjehe od sredine 2000-ih do danas.

Uoči novog susreta s Engleskom, Guardian podsjeća da će mu ovo biti 199. nastup za Hrvatsku. U rujnu će napuniti 41 godinu, a iako to sam ne govori, Englezi pišu da je vrlo vjerojatno kako će se nakon ovog turnira oprostiti od reprezentacije.

Zato utakmica protiv Engleske ima dodatnu težinu. Možda je to posljednji Modrićev veliki udarac protiv reprezentacije koju je toliko puta ranio.

Guardian priznaje da Hrvatska više nije ono što je bila i da bi mogla imati problema s engleskom brzinom i energijom. Ali onda dolazi rečenica koja najbolje opisuje oprez Engleza:

S njegovom poviješću protiv Tri lava i njegovim pedigreom, nitko se neće kladiti protiv njega.

To je možda najveći kompliment koji Englezi mogu dati Modriću. Znaju da više nije u najboljim godinama. Znaju da Hrvatska više nema onu istu svježinu. Ali znaju i da je Luka Modrić protiv Engleske već previše puta napravio nešto što se pamti.

I zato ga se i dalje boje.