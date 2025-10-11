Gibraltarci najavili Hrvatsku i posebno istaknuli jednog čovjeka: 'Ovo je privilegij'

Gibraltar trenutačno drži začelje skupine L s pet poraza i razlikom pogodaka 2-17. Sve osim hrvatskog slavlja bila bi senzacija. Posljednju pobjedu u nekoj službenoj utakmici Gibraltar je ostvario u listopadu prošle godine porazivši San Marino sa 1-0 u susretu Lige nacija.

Od ožujka ove godine reprezentaciju vodi 40-godišnji Englez Scott Wiseman i još uvijek čeka prvi uspjeh. U sedam susreta pod njegovim vodstvom Gibraltar je upisao sedam poraza uz 2-20 razliku pogodaka.

"Hrvatska ima fantastičnu momčad, iznimno poštujemo Hrvatsku, mi imamo svoj plan igre i pokušat ćemo ga ostvariti. Želimo napredovati," kazao je Wiesman na konferenciji za novinare u Varaždinu.

U prvom susretu Gibraltar se dobro držao prvih pola sata, no do kraja susreta je primio sedam golova. "Bili smo zadovoljni početkom utakmice, ali ne i završetkom. Znali smo da će biti sve teže kako je utakmica odmicala. Mnogo smo naučili u toj utakmici o sebi, ali i o protivniku. Nadam se da će nam to iskustvo sutra pomoći da budemo bolji" dodao je.



U hrvatskoj skupini su i Farski Otoci koji su četvrtak iznenađujuće porazili Crnu Goru sa 4-0, a dobili su i obje utakmice protiv Gibraltara. Wiseman se složio kako su Farski Otoci sjajan primjer male nogometne nacije koja napreduje: "Mi pokušavamo naći svoj put, siguran sam kako ćemo uspjeti," dodao je.

Wiseman je deset godina igrao za gibraltarsku reprezentaciju upisavši 38 nastupa, a cijelu trenersku karijeru je proveo u Gibraltaru vodeći mlade reprezentacije (U-16 U-17, U-19) kao i žensku reprezentaciju: "Znam i razumijem što prolaze moji igrači. Znam što znači biti "underdog", prošao sam kroz tu bol. Živio sam ovdje i dečki znaju da razumijem situaciju u kojoj se nalaze."

'Luka Modrić je fantastičan, ima sjajnu karijeru'

Na konferenciji za novinare bio je i 24-godišnji branič Kian Ronan: "Došli smo igrati svoju utakmicu, vjerujemo u sebe i sve čemo učiniti kako bi ostvarili što pozitivniji rezultat," kazao je Ronan. "Svakom igraču je želja i san igrati protiv igrača kao što je Luka Modrić. Ovo je privilegij i sretan sam što sam ovdje."

Ronan se također prisjetio prve utakmice u kojoj je igrao do 62. minute: "Dobro smo se držali veći dio prvog poluvremena, no Hrvatska je odlična ekipa i protiv nje se moraš maksimalno truditi. Vjerujem kako će suta biti puno bolje."

Na pitanje ima li nekog omiljenog igrača u hrvatskim redovima, branič engleskog niželigaša Chelmsford Cityja je kazao: "Moji omiljeni igrači su svi moji suigrači u reprezentaciji. Što se tiče Luke Modrića, on je fantastičan igrač, ima sjajnu karijeru. Pratim ga otkako sam bio mali, uvijek sam volio njegov način igre," dodao je 24-godišnji branič.

Nakon konferencije za medije igrači Gibraltara su odradili trening na Gradskom stadionu u Varaždinu na kojem će u nedjelju od 20.45 sati odmjeriti snage protiv Hrvatske.